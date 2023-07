Cert e că Marius Șumudică pare încântat de faptul că e dorit de Universitatea Craiova și a mărturisit că a fost impresionat să vadă cum e iubit peste tot, inclusiv în Craiova, acolo unde se aștepta ca fanii să fie mai reticenți față de el, din cauza trecutului său rapidist. În acest sens, Marius Șumudică a povestit prin ce a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Ce a pățit Marius Șumudică atunci când a fost în Craiova: “Nu mi-a venit să cred”

”Nu știu cum se face, la nivel de suporteri toți te vor”, a remarcat, pentru început, Horia Ivanovici. Marius Șumudică a replicat: ”Nu știu cum se face, peste tot la FCSB mă voiau, la Rapid mă voiau, să nu fie același lucru, să mă vrea și la Craiova și să nu ajung. Chiar acuma văd că mă sună”.

ADVERTISEMENT

îl vrea pe Șumudică antrenor, te iubește lumea Șumi”, a completat Ivanovici, citind din mesajele suporterilor de pe Facebook. În acel moment Marius Șumudică a povestit cum, în urmă cu mai mulți ani, a fost la o nuntă în Craiova, mai exact la nunta fotbalistului Valerică Găman, și a avut parte de o surpriză mare pe străzi.

”Eu sunt de acord, îți dau un amănunt, am fost la o nuntă la Găman, să iau la o soție un pachet de țigări, m-am întâlnit așa pe drum cu vreo 4-5 oameni care erau pe acolo. Te rugăm frumos, vino la Craiova, mă simțeam așa de bine. Uite mă, la Craiova, unde credeam că mă hulește lumea. Adică este un oraș care trăiește pentru fotbal, sunt avizi de performanță, nu știu dacă vor face cu Șumudică, nu sunt nici Guardiola nici Mourinho, probabil nebunia mea. Am antrenat 7 ani în străinătate, am avut rezultate”, s-a mândrit Șumudică cu această experiență.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, , Marius Șumudică are un real talent să descopere jucători valoroși și să identifice transferuri de valoare la orice echipă, inclusiv Universitatea Craiova. ”Tu ai ochi la jucători. Tu ai putea să îi propui domnului Rotaru niște jucători de reală valoare”, a transmis Ivanovici.

”Am în portofoliu meu așa, aveam de gând la altă echipă să aduc niște jucători, dar între timp au semnat și-mi va fi destul de greu, cunosc destul de mulți jucători din Turcia care nu mai vor să stea acolo, cred că s-ar plia foarte bine pe echipe în România, dar hai să nu discutăm încă”, a explicat punctul său de vedere antrenorul dorit de Craiova.

ADVERTISEMENT

Dacă Marius Șumudică e favorit să antreneze pe Universitatea Craiova și a creat deja o adevărată isterie în jurul fanilor, care visează cu ochii deschiși la titlu, lui Eugen Neagoe i-a fost arătată ușa din dos, printr-un mesaj sec pe pagina de Facebook a clubului de fotbal. ”Rezițierea contractului de Neagoe – OFICIAL | Universitatea Craiova și antrenorul Eugen Neagoe au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. 🤝 Îi dorim mult succes în continuare!”, au transmis oltenii.

Eugen Neagoe ajunsese sezonul trecut la Universitatea Craiova după un mare scandal cu Universitatea Cluj, echipă pe care o părăsise din senin, fără un motiv anume. În acel moment clujenii s-au supărat pe Neagoe și l-au obligat să stea în tribune un meci, până i-au acceptat demisia, însă în cele din urmă cele două cluburi par a se fi împăcat, grație unor schimburi de jucători.

FANATIK SUPERLIGA a revenit în forță și va fi în direct și în exclusivitate în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30 pe www.fanatik.ro. Pentru cei care au ratat emisiunea, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30 pe pagina de Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Horia Ivanovici Oficial și Fanatik. Nu ratați nicio ediție, pentru că nu știți ce pierdeți!

ADVERTISEMENT