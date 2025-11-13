Ce a pățit Mihai Stoichiță la sosirea la Zenica: „Așa e aici la ei”. Oficialul FRF, ferm înainte de Bosnia – România: „Victoria lor a fost întâmplătoare”

ADVERTISEMENT

Sâmbătă seara, România va juca la Zenica poate cel mai important meci de după EURO 2024. Tricolorii vor da piept cu Bosnia pe stadionul din Zenica, iar o victorie ne-ar putea duce cu un pas mai aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial. Mihai Stoichiță, oficialul FRF, s-a declarat extrem de optimist în momentul în care a ajuns la hotel.

Naționala României, în fața unui meci decisiv la Zenica

În meciul tur, Bosnia a învins România cu 1-0. Tricolorii au dominat partida de pe Arena Națională, însă au ratat mult, iar adversarii au știut să profite. Acum, tricolorii sunt gata să își ia revanșa și să urce pe locul 2 în grupă.

Austria pare aproape sigură de calificarea la Mondial de pe primul loc, iar Bosnia și România luptă pentru poziția secundă, care este echivalentă cu calificarea la baraj.

Doar că România are asigurat locul la baraj grație prestației foarte bune din Nations League. de adversari de foc precum Turcia sau Italia.

Ce spune Mihai Stoichiță înainte de duelul de foc Bosnia – România

Mihai Stoichiță, oficialul FRF, a ajuns la hotel alături de Mircea Lucescu și de jucătorii echipei naționale. El a spus câteva cuvinte în fața jurnaliștilor și s-a declarat încrezător înainte de meciul cu Bosnia. Acesta e de părere că elevii lui „Il Luce” arată o formă foarte bună.

„Optimist. I-am văzut pe băieți. Sunt toți montați, în formă bună. Au început să joace mai mult. E un lucru extrem de important. Eu nu cred că vom avea mari probleme. Cred că va fi o altă turnură acum față de ultimul meci pe care l-am jucat aici. Am avut rezultate în ultima vreme. Băieții au dat goluri și au avut prestații bune în ultimul timp. Îi văd la antrenament. Chiar îi spuneam lui Lucescu: un progres fantastic.

Am venit cu poliția. Așa e aici la ei. Se iau fel și fel de măsuri de precauție. Probabil suporterii vor veni în ziua meciului. Cred că vor fi mulți fani. E greu de ajuns cu avionul, trebuie să faci escală la Viena. Vor fi și români. E importantă susținerea lor. E bine să știi că aparții acestor oameni care iubesc fotbalul și România.

E obligatorie victoria. Dacă pierzi, te mai califici? Obligatoriu e un rezultat pozitiv. Locul doi e foarte important. Mie mi se pare că victoria lor la București a fost întâmplătoare. Frustrant. S-au mai văzut astfel de meciuri. Domini, nu reușești să marchezi, iar adversarul o face. E îmbucurător că a revenit eficacitatea. Man înscrie, Ianis la fel, Bîrligea și el. Atmosfera pare că e în crescendo. Să vin eu cu propuneri și sugestii nu mi se pare normal”, a precizat Mihai Stoichiță.

Daniel Bîrligea, iertat de Mihai Stoichiță după cartonașul roșu încasat în ultimul meci de Superliga

Pe finalul discuției, oficialul FRF a spus câteva cuvinte despre situația lui Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB care, în ultima etapă, a fost eliminat pentru proteste. Stoichiță a glumit cu fotbalistul și a declarat că a repetat în mod ironic gestul său din partida cu Hermannstadt pentru a destinde atmosfera.

„Lucescu alege cel mai bine. Am râs cu Bîrligea. La fotbal trebuie să știi să te deconectezi de lucrurile negative. Trebuie să înțelegi să nu mai faci anumite lucruri. Dacă marchează, îl las să facă ce vrea el. Lucescu nu mă surprinde pe mine. Îl cunosc de prea multă vreme. Alege rațional. Aduce jucători care pot juca la capacitate maximă”, a conchis Mihai Stoichiță.