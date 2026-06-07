Sport

Ce a pățit Mitică Dragomir chiar de ziua lui. Sfatul pe care l-a primit de la soție și promisiunea pe care i-a făcut-o lui Horia Ivanovici

Dumitru Dragomir a făcut 80 de ani șui a avut parte de un moment neașteptat care l-a pus pe gânduri. Ce sfat important a primit de la soție și promisiunea pe care i-a făcut-o lui Horia Ivanovici
Cristian Măciucă
07.06.2026 | 07:20
Ce a patit Mitica Dragomir chiar de ziua lui Sfatul pe care la primit de la sotie si promisiunea pe care ia facuto lui Horia Ivanovici
EXCLUSIV FANATIK
Ce a pățit Mitică Dragomir chiar de ziua lui. Sfatul pe care l-a primit de la soție și promisiunea pe care i-a făcut-o lui Horia Ivanovici. FOTO: Fanatik
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Sâmbătă, 30 mai 2026, Dumitru Dragomir a împlinit venerabila vârstă de 80 ani. Fostul președinte LPF e mai în formă ca niciodată și d-abia așteaptă să își serbeze ziua de naștere. „Oracolul de la Bălcești” a dezvăluit motivul pentru care petrecerea a fost amânată și de ce o va face la toamnă.

Dumitru Dragomir a împlinit 80 de ani! De ce și-a amânat petrecerea

Dumitru Dragomir voia să își serbeze ziua de naștere pe 11 iunie, dar planurile lui nea Mitică au fost date peste cap după o discuție cu soția lui. Fostul președinte LPF a dezvăluit doamna Dragomir l-a sfătuit să îi sune pe invitați înainte de a îi chema la ziua lui.

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„Nu am găsit o zi în care să prind 60-70% din ei. Pleacă toți în concediu. Voiam să fac joi, pe 11. Și nevastă-mea zice Stai de vorbă, întâi dă-le telefon că e perioada concediilor. Copiii termină școala și pleacă imediat cu ei în vacanță. Le-am dat telefon, vreo 30% din ei sunt plecați. Atunci cu cine să fac?

(n.r. – Erau plecați și copiii tăi?) Ba da. Jur! Aveam 50-60 de inși, dar ăștia de suflet… Pe ăștia de suflet i-am sunat. Fac pe 26 octombrie de Sf. Dumitru, când e ziua mea. Atunci fac și pentru 80 de ani și o sărbătoresc și pe buna mea nevastă care m-a suportat Fac 60 de căsnicie. Sunt greu de suportat!”, a dezvăluit „Oracolul de la Bălcești”.

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Mitică Dragomir pregătește o mega petrecere de Sfântul Dumitru

În cele din urmă, Dumitru Dragomir a decis să reprogrameze evenimentul pentru 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, atunci când își serbează onomastica. „O să fac cu lăutari, cu maneliști. Fac cu 100 de băieți. Fac cu proțape, cu grătare, minuni! Cred că am să fac chiar la Isoletta. Când vii cu nevasta nu îți permiți să faci nici glume. Eu fac paranghelie! Nevastă-mea e o doamnă, când i-o auzi pe ăia când vorbesc, fuge! 

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Mă duc la Nețoiu să iau porci, miei, viței. Oricum trage de mine să mă duc pe la el”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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