Ce a pățit Nelu Cortea în finala America Express. Cătălin Bordea, decizie surprinzătoare: “I-am spus că nu mai pot”

Nelu Cortea și Cătălin Bordea întâmpină dificultăți în finala America Express 2023. Au fost momente în care unul dintre concurenți pur și simplu a vrut să se oprească, din cauza durerilor. Ce s-a întâmplat în timpul competiției?

Nelu Cortea s-a accidentat în finala America Exspress

La un moment dat, , concurenții au fost nevoiți să treacă pe sub bara de limbo. Dacă restul s-au descurcat foarte bine, iată că Nelu Cortea nu a fost chiar atât de norocos. Colegul său, Cătălin Bordea, i-a recomandat să încerce să treacă sub cel mai jos nivel.

Fix în acel moment, Nelu Cortea s-a accidentat la genunchi. Încercarea acestuia a venit după ce Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au descurcat cu brio la probă. Astfel, cei doi comedianți nu au vrut să lase lucrurile așa,

”A căzut o dată, de două ori, nu se lăsa. ”Eu nu renunț, eu stau până nu mai pot”. S-a băgat iar, s-a băgat și Doina, așa din lateral și după am zis să încerc și eu (…) Când am trecut, m-am aruncat așa într-o parte și am simțit la genunchi…”, a spus Nelu Cortea.

Ulterior, având în vedere accidentarea suferită, Nelu Cortea a mărturisit că nu va face ultima probă din concursul de dans. Trebuie menționat că acesta și-a sucit genunchiul și avea dureri destul de puternice.

”Mi-am sucit un pic genunchiul și chiar mă durea și dacă mai fac o dată, o să fie nasol rău. I-am spus că nu mai pot, dacă vrei să faci tu, că nu mai aveam cum”, a mai spus concurentul. Mai apoi, proba a fost continuată de Andreea Bălan și de Doina Teodoru, ele pornind primele în cursă.

”Nu știu dacă o să o mai pot duce așa”

Iată însă că durerile lui Nelu Cortea s-au amplificat mai apoi. În timp ce își căuta un loc unde să doarmă, alături de Cătălin Bordea, concurentul de la America Express a avut nevoie de îngrijiri medicale. De două ori, o persoană a venit să îl panseze și i-a dat și câteva sfaturi.

De asemenea, au fost momente în care Nelu Cortea pur și simplu nu mai voia să meargă având în vedere situația în care se afla.”Nu știu dacă o să o mai pot duce așa. (…). Mi-era ciudă”, a spus concurentul la un moment dat.

Ce mai mare provocare pentru cei doi a fost momentul în care au luat autobuzul pentru a ajunge la locația unde au de organizat un carnaval. Nelu Cortea și Cătălin Bordea au fost nevoiți să stea în picioare, pentru că nu mai erau locuri.

Astfel, concurentul de la America Express și-a cam forțat piciorul destul de tare. Drumul a durat în jur de 45 de minute, iar momentul în care cei doi au coborât, durerile erau și mai intense, după cum spunea chiar el.