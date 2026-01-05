Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”

ADVERTISEMENT

O americancă aflată în România de ceva timp a avut parte de momente neașteptate. Femeia trăiește în Oradea, alături de soțul ei, însă nu s-a obișnuit cu toate tradițiile românești. Unele dintre ele continuă să o uimească.

Experiența trăită de o americancă în România

Tatum Nzekwesi este soția pivotului de la echipa masculină CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi. Aceasta este stabilită temporar în România, însă cel mai recent eveniment trăit a lăsat-o fără cuvinte.

Este vorba despre tradiția de Bobotează. Menționăm faptul că, potrivit tradiției, în zilele dinainte de Bobotează, sărbătoare care are loc pe 6 ianuarie, preoții trec pe la casele enoriașilor și le sfințesc.

Stropirea cu apă sfințită a fost cea însă care a lăsat-o fără cuvinte pe americancă. Soția lui Emmanuel Nzekwesi a fost și ea vizitată de preot în Oradea, însă nu se aștepta să trăiască așa ceva.

Soția lui Emmanuel Nzekwesi, șocată de întreaga experiență

Într-o postare pe contul personal de socializare, americanca povestește că s-a trezit cu preotul la ușă. Tatum Nzekwesi nu a înțeles de ce bărbatul stropea toate apartamentele din bloc, fără vreo explicație.

„Sunt o americancă, trăiesc în România, bine? Aud un clopoțel: «ding-ding». Și mă gândesc: vine de afară? E soacra mea la telefon? Nu știu. Așa că urmez sunetul. Ies afară și e un preot cu niște plante.

Parcă stropea peste toate apartamentele noastre. Ne vede, face asta și apoi își continuă ziua, ca și cum nimic nu s‑ar fi întâmplat. Și eu sunt: ce se întâmplă? Apoi închidem ușa”, a povestit soția lui Emmanuel Nzekwesi pe Instagram.

Tatum Nzekwesi, surprinsă de tradițiile românești

Tatum Nzekwesi a mai adăugat că Deși este credincioasă, soția lui Emmanuel Nzekwesi este de părere că sunt unele aspecte care trebuie discutate.

Totodată, aceasta a fost șocată de momentul în care preotul a ales să vină. Ea le-a cerut sfatul altor persoane, dar și explicații legate de acest subiect, astfel încât să înțeleagă mai bine fenomenul.

„Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură. Personal, nu mă deranjează. Sunt creștină, așa că zic: ok, dă‑mi apa sfințită. Dar simt că poate ar fi trebuit să existe o discuție despre ce se întâmpla. Nu am nicio idee.

Sunt chiar luată prin surprindere, pentru că a fost atât de aleatoriu. Adică eram în mijlocul curățeniei în bucătărie și aud acest clopoțel. Ies afară, e un preot care stropește cu apă ușa mea. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă m‑ați putea ajuta să înțeleg ce tocmai s‑a întâmplat, ar fi minunat. Ok. Nu vreau să fiu nepoliticoasă sau ceva de genul acesta”, a mai transmis Tatum Nzekwesi.