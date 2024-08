Ce a pățit o familie care a plecat într-o vacanță de lux. Coșmar în Caraibe pentru 4380 de euro

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de cinci stele, a devenit coșmarul unei familii. Au plătit mai mult de 4000 de euro pentru două săptămâni de concediu în Caraibe, dar locația era complet diferită față de ceea ce turiștii au văzut în poză.

Vacanța de lux a unei familii s-a transformat în coșmar

O familie din Marea Britanie a plătit 4380 de euro pentru o Sarah Sigston, 57 de ani, soţul Jeremy, 53 de ani, şi fiica lor, Isabelle, 25 de ani, din Raylegh, Essex și-au rezervat un concediu de două săptămâni, într-o stațiune all-inclusive.

Au văzut imagini în care totul părea de vis, așa că nu au stat foarte mult pe gânduri. Dar când au ajuns la destinație, au avut parte de un șoc. Condițiile nu erau deloc la fel cu ceea ce le fusese prezentat turiștilor.

atunci când și-au dat seama că nici măcar încuietoarea ușii nu este bună. Cei trei englezi au mai spus că au avut parte de carne negătită suficient.

De asemenea, muzica prea tare i-a deranjat și nu le-a permis să se relaxeze. Pe de altă parte, mediul în care familia a ajuns nu a fost cine pe departe demn de o vacanță de cinci stele în Caraibe, auzind o mulțime de înjurături, notează

Nu este un caz similar

Cazurile de vacanțe distruse de întâmplări neplăcute nu sunt deloc rare. Iar de astfel de evenimente au parte și persoane din țara noastră. Recent, doi români au ales să meargă Bodrum, Turcia.

Pentru sejur, au achitat 1300 de euro la un hotel de lux, cu regim all-inclusive. Nu au făcut asta de capul lor, ci prin intermediul unei agenții de turism. Însă, când au ajuns la hotel au primit o cameră murdară, în care erau chiar și gândaci.

„Nu s-a pus problema de bani dacă am fi avut parte de ceea ce ne promisese agenția. Din păcate, odată ajunși la complexul Riva Bodrum a început visul urât. Camera insalubră, gândaci la tot pasul, vă dați seama că ne-a fost greu să ne mai atingem de ceva din bucătăria lor. Am stat în primele zile cu bagajele pregătite, fiindcă am cerut să fim mutați.

(…) Vreau ca și alți oameni să știe ce se întâmplă și să nu se lase amăgiți de niște promisiuni deșarte care, din păcate, nu sunt onorate de hotelieri care nu pun pe primul plan satisfacția clienților, așa cum ni s-a întâmplat nouă”, a spus turistul român conform