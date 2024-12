Ce a pățit o familie care a vrut să cumpere o casă la 1 euro în Italia. ”Părea să fie mereu o capcană”

În ultimii ani, Italia a avut numeroase programe prin care oferea case la 1 euro celor dornici să înceapă o nouă viață. Chiar dacă totul sună perfect, se pare în spatele unor astfel de programe se află și capcane. Iată prin ce a trecut o familie care a vrut să cumpere o casă la 1 euro în una dintre zonele pitorești ale Italiei.

Italia atrage din ce în ce mai multe persoane în programul caselor la 1 euro

Italia este una dintre cele mai frumoase țări din Europa. Aceasta atrage în fiecare an milioane de turiști. Unii dintre ei rămân cuceriți de peisajele și de cultura acestei țări.

De o bună perioadă de timp, persoanele îndrăznețe care vor să trăiască în Italia se pot muta fără prea multe costuri. Cel puțin, așa promit prin care își propun să populeze zonele rurale, aproape pustii ale Italiei.

Potrivit acestor programe, în unele zone din Italia, există case care pot fi achiziționate doar cu 1 euro. Multe persoane au fost deja atrase de această ofertă. Abia după ce au semnat contractul, au văzut cât de costisitoare poate fi, de fapt, o astfel de mutare.

O familie de tineri a fost . Totuși, înainte de a face marele pas, tinerii au decis să se informeze, mai ales că totul părea prea frumos ca să fi adevărat.

Tinerii au descoperit că programul autorităților italiene are costuri ascunse care pot ajunge la sute de mii de euro

Într-un articol publicat de , tânăra de 30 de ani a decis să povestească totul. A descris cum a decurs procesul și cum au fost la un pas de a deveni proprietari în Italia. Totuși, pe ultima sută de metri, ceva le-a spus că nu este cazul să riște atât de mult.

”Am vrut să ne mutăm în Italia pentru munca soțului meu. Am avut de ales între a închiria un apartament cu 500 de euro pe lună sau de a cumpăra o casă cu 1 euro. Cea din urmă părea cea mai logică afacere. Eu am 30 de ani, iar soțul meu are 32. Eram candidații ideali pentru acest program.”

Tânăra și soțul ei au urmărit fel de fel de reportaje pentru a-și da seama dacă merită sau nu să facă un asemenea pas. Ambii au recunoscut că nu au vrut să fie puși în situația în care achiziționează o casă ieftină pe care vor trebui să o renoveze cu sute de mii de euro.

Înainte de a se înscrie în acest program din Italia, tinerii au aflat că municipalitățile au diverse cerințe pe care viitorii proprietari trebuie să le respecte. Printre ele se numără deschiderea unei afaceri, renovarea locuinței în maxim 6 ani sau locuirea în Italia cel puțin 6 luni.

Familia de tineri a refuzat să se înscrie în program

După ce au analizat foarte bine întreaga situație, tinerii au decis să nu se înscrie în acest program. S-au ferit de birocrația din spate și au preferat să caute altceva, mult mai sigur pentru bugetul și pentru viitorul lor.

Astfel, familia de tineri a cumpărat o casă în Sant’Elia a Pianis, un oraș de mici dimensiuni. Aici, au găsit o fermă de 290 de metri pătrați, care a venit la pachet și cu un hectar de teren. Pentru întreaga proprietate, tinerii au plătit 29.000 de euro.

”Casa este în Sant’Elia a Pianisi. Este un mic oraș de munte din sudul Italiei, între Napoli și Roma. Are o populație de doar 1.000 de locuitori. Sant’Elia este mic, dar orașul găzduiește constant festivaluri. Există familii tinere, restaurante, magazine, școli și o bibliotecă. Tot ce ne trebuie pentru a trăi confortabil.

Deoarece am ales o casă care nu trebuia complet renovată, avem libertatea de a face renovări când și cum ne permite bugetul nostru. Suntem deja mai avansați decât am fi fost dacă am fi optat pentru programul de case de 1 euro.”

După cele întâmplate, tinerii recomandă tuturor să apeleze la un avocat

Pentru că și ei au fost la un pas de a cumpăra o casă la 1 euro în Italia, tinerii au sfaturi pentru cei care sunt atrași de acest program. Aceștia recomandă oricui să apeleze la ajutorul unui avocat specializat în vânzări internaționale.

Cei doi au solicitat și ei sfatul expertului. Avocatul nu a fost deloc ieftin, ba chiar au plătit 6.500 de euro. Totuși, consideră că procesul a fost mult mai simplu și mai sigur.

”Am angajat un avocat pentru 6.500 de euro. Ne-a ajutat să traducem documente și să navigăm prin legile și numeroșii pași ai procesului de cumpărare a casei. A fost un cost mare în comparație cu prețul casei noastre. Considerăm că a meritat pentru că avocatul a redus riscurile achiziționării unei case într-o țară a cărei limbă nu o vorbeam.”, a mai spus tânăra.