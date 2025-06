Ce a pățit o familie de români după ce s-a cazat, pentru prima oară, la un hotel de 5 stele în Creta. Vacanța s-a transformat într-un coșmar: „Mergeți imediat la poliție”

Au vrut ca prima vacanță în Grecia să fie de neuitat și s-au cazat la un hotel de cinci stele, însă au avut parte, de fapt, de o experiență pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată. Au cerut ajutorul imediat.

O familie de români a rămas fără bani la un hotel de cinci stele din Grecia

A început sezonul vacanțelor și mulți și anul acesta. Dar odată cu asta au apărut și primele evenimente neplăcute. O familie de români, ajunsă pentru prima dată pe teritoriul grecesc, în Creta, a avut parte de o experiență de coșmar.

Turiștii și-au dorit să-și facă amintiri de vis, dar s-au ales cu unele care le vor lăsa un gust amar toată viața. dedicat vacanțelor, au povestit că s-au cazat la un hotel de cinci stele, însă după ce s-au întors în cameră după o ieșire, și-au dat seama că au rămas fără bani în portofel.

„Suntem pentru prima dată în Creta (și în Grecia, de altfel) și, de asemenea, pentru prima dată ni s-a furat o anumită sumă de bani din portofelul care era în camera de hotel, ascuns în dulap. Am raportat acest incident hotelului, însă ne-au oferit un răspuns scurt, cum că ‘vor investiga ei’ și atât.

Întrebarea mea este: Există vreo autoritate competentă unde am putea depune o reclamație? Protecția consumatorului, poate? Sau mai bine la poliție? (Însă nu avem autovehicul, nu cunoaștem deloc zona/insula și nu știm cum să ne descurcăm.)

Suntem extrem de debusolați și dezamăgiți de această practică în ceea ce privește căutatul și furatul din portofel. Aveam mai multe așteptări de la un hotel de 5 stele”, a povestit în mediul online.

„Nu credeam că la un hotel de 5 stele trebuie să merg cu portofelul la plajă”

O altă nemulțumire a românilor este că personalul hotelului intră zilnic în cameră pentru a face curățenie, fără să anunțe în prealabil. Totodată, turiștii păgubiți au cerut să nu fie judecați.

„În plus, se face ‘curățenie’ zilnic în camere, fără să fim anunțați în prealabil – măcar ascundeam banii mai bine. Ceea ce ni se pare amuzant este faptul că ne-au luat toate bancnotele de 50 €, dar ne-au lăsat în portofel bancnotele mici și monedele, dar și leii românești. Au fost foarte selectivi.

P.S. V-aș ruga să nu ne jigniți pentru faptul că ne-am lăsat portofelul în cameră. Nu credeam că la un hotel de 5 stele trebuie să merg cu portofelul la plajă, la masă sau oriunde altundeva”, se mai arată în postare.

Ce sfaturi au primit românii jefuiți în Grecia

În secțiunea de comentarii, turiștii români au primit mai multe sfaturi. În timp ce unii le-au spus direct că trebuie să-și ia gândul de la banii pierduți, au fost și persoane care le-au sugerat să ceară ajutorul autorităților.

„Dacă nu au seif în cameră, atunci… cea mai sigură variantă e cu banii la purtător. Și nu numai în Grecia, peste tot”. „Am pățit-o și noi în Grecia. De atunci, portofelul, oriunde mergem, îl luăm cu noi”. „Luați-vă gândul, știu că e frustrant, însă nu prea aveți ce face. Pe viitor, să știți că aveți seif contra cost și aveți un cartonaș pe care-l puteți agăța de ușă cu însemnele ‘te rog nu deranja’ sau ‘te rog curăță camera’. Dacă nu lași acel cartonaș, vor intra în cameră să facă curățenie (nu te anunță nimeni)”, sunt o parte dintre comentarii.

„Nouă ni s-au furat, noaptea, cu noi în cameră dormind, ceasurile (Rolex), telefoanele (iPhone) și portofelul fostului soț, dintr-un hotel de 5 stele din Zürs, Austria (hotel în care își fac vacanțele de iarnă și unele familii regale europene).

Nimic nu am văzut înapoi. Cu reclamații la poliție (fostul soț fiind cetățean austriac), nu s-a rezolvat nimic. Sfatul meu este să vă resemnați și să învățați din experiența avută. Mai mult nu puteți face, din păcate”, este experiența altei persoane din România.

„Mergeți imediat la poliție”

Au fost oameni care le-au oferit detalii despre cum pot acționa în Grecia pentru a-și recupera banii. „Mergeți imediat la poliție. Chiar dacă nu aveți mașină sau nu știți zona, cel mai sigur pas este să depuneți o plângere oficială la poliție. Chiar și o simplă declarație poate face diferența. Solicitați ajutorul recepției pentru a vă chema un taxi.

Dacă recepția refuză să coopereze, puteți apela serviciul național de urgență al Greciei: 112. În limba engleză, puteți cere: ‘I want to report a theft from my hotel room.’. Poliția locală în Creta poate lua în serios aceste plângeri mai ales dacă vin și de la turiști străini”, a sugerat cineva.

„Sunați la Poliție, faceți o plângere și cereți un număr de înregistrare. Și puteți să vă adresați și ambasadei. Adresă: str. Emmanouil Christodoulou nr. 4, 71601, Iraklio, insula Creta. Tel.: +30 2810346169.

Evident, trebuie să faceți o plângere și la conducerea hotelului. Sunt obligați măcar să analizeze și să vă dea un răspuns. Poliția, când vine, va urgenta soluționarea și aveți șanse să vă recuperați suma”, i-a îndrumat o altă persoană.