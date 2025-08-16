Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure. Semnele apărute pe mână i-au pus în pericol sănătatea

O femeie în vârstă de 53 de ani a dezvăluit când a mers la cules de mure, în apropiere de locuința sa. Semnele apărute pe mână i-au pus în pericol sănătatea, fiind nevoită să se prezinte la un medic.

Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure

Sue Harries din Swansea, Țara Galilor, a trecut printr-o experiență neplăcută. Femeia care este o mare iubitoare de natură s-a trezit cu o problemă medicală la scurtă vreme după ce fusese la cules de mure, lângă casa sa.

Inițial, nu a observat nimic în neregulă, însă ulterior au apărut primele semne. A sesizat prima oară o erupție cutanată care s-a răspândit rapid pe mână. În câteva ore ajunsese să se întindă și pe spate, lucru care a speriat-o.

A început să fie acoperită de vezicule, rănile continuând să se dezvolte. Pentru că era în „agonie” și nu știa ce să facă a contactat un medic. Cadrul medical i-a făcut un set de analize, descoperind ce a pățit, de fapt.

Mai exact, atinsese din greșeală o plantă care i-a cauzat erupția cutanată. Aceasta este cunoscută sub numele de Heracleum sphondylium (brânca-ursului). Specialiștii transmit că are sevă, tulpini, frunze și fructe toxice care pot lăsa leziuni de durată.

„Chiar și acum, brațul mă arde, la propriu mă arde. Nu am simțit nimic atunci, trebuie doar să-l fi atins. Vreau doar ca oamenii să știe despre asta pentru că nu am știut niciodată că este toxic.

Nu aș vrea ca altcineva să treacă prin asta”, a mărturisit femeia de 53 de ani care s-a ales cu bășici grave după ce a mers la cules de mure, conform publicației . Aceasta simte efectele după săptămâni întregi de la contactul cu planta toxică.

Cum putea să-și pună în pericol sănătatea

Femeia care s-a ales cu erupție cutanată după ce a mers la cules de mure a fost în mare pericol. A aflat acest lucru de la doctorii care au consultat-o la o săptămână de la experiența care a adus-o în această situație.

Medicii i-au spus acesteia că risca să i se închidă căile respiratorii dacă mânca fructe atinse de această plantă toxică. Din fericire, lucrurile nu au fost atât de grave. Cu toate acestea, timp de 4 luni trebuie să-și ferească brațul de soare.

În plus, i s-a recomandat să folosească cremă cu factor de protecție solară 50 atunci când stă afară. Mai mult decât atât, i s-a sugerat să-și acopere zonele afectate cu haine potrivite cel puțin în următorii cinci ani.

Situații similare după contactul cu brânca-ursului

Brânca-ursului este o plantă care crește singură, fără a avea nevoie de intervenția omului. Poate fi găsită pe câmp sau și în alte locuri, cum ar fi terenurile de joacă pentru copii. Are în compoziția sa compuși chimici toxici numiți furanocumarine.

În general, acești compuși toxici se găsesc în seva, tulpinile, frunzele și fructele plantei. În momentul în care o persoană intră în contact fizic cu aceasta pielea devine mai sensibilă la lumina ultravioletă. Acest lucru poate duce la dermatită fototoxică, o reacție inflamatorie a pielii indusă de lumina soarelui.

Floarea ajunge până la 4,8 metri înălțime. Este caracterizată prin tulpini lungi verzi cu pete violet, ramuri uriașe cu flori mici albe și frunze verzi. Cazul femeii de 53 de ani nu este unul singular, medicii trăgând un semnal de alarmă.

În iunie 2024, un copil de numai 9 ani s-a ales bășici dureroase după ce a atins o brâncă-de-mare gigantică. A intrat în contact cu planta în timp ce alerga să aducă mingea de fotbal în timpul unui meci cu prietenii săi.

Un caz asemănător s-a petrecut și în iunie 2022 când o fetiță de aproape 2 ani a ajuns de urgență la spital. A fost transferată în 9 unități medicale pnetru că medicii și personalul medical nu reușea să determine cauza rănilor sale.

În cele mai severe situații seva toxică a plantei poate duce la orbire pentru că crește sensibilitatea pielii la lumina soarelui. De asemenea, proprietarii de câini au fost avertizați cu privire la pericolele pe care le reprezintă planta pentru animalele de companie.