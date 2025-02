Ce a pățit o femeie după ce a mâncat o petardă crezând că e o bomboană. “Mi s-a părut că sunt cele cu lapte pe care le îndrăgeam în copilărie”

Evident, explozia i-a provocat leziuni la nivelul gurii. Incidentul a stârnit din nou discuții cu privire la ambalajele înșelătoare. În trecut s-a discutat aprins în legătură cu detergentii și pernițele de detergent, care arată mult prea atractiv și seamănă cu bomboanele.

Ce a pățit o femeie după ce a mâncat o petardă crezând că e o bomboană

Femeia, pe numele său Wu, locuiește cu familia în orașul Chengdu, provincia Sichuan, și a dezvăluit întâmplarea pe rețelele de socializare. A vorbit despre petardele cunoscute în China drept ”shuang pao”, care seamănă izbitor cu niște bomboane cu lapte.

ADVERTISEMENT

De altfel, asemănătoarea a făcut-o pe femeie să mănânce petarde. Petarda de tip ”shuang pao”, sau ”petardă explozivă”, se aprinde fără flacără și explodează cu un sunet puternic prin simpla cădere sau presiune, cum ar fi dacă e călcată cu picioarele.

Conform aceste petarde sunt preferatele multor chinezi care se pregătesc de sărbătoare. Femeia spune că petardele ”Mă uitam la televizor acasă, cu luminile stinse în living, când fratele meu s-a întors cu o pungă de gustări.

ADVERTISEMENT

Mi s-a părut că seamănă cu bomboanele cu lapte pe care le îndrăgeam în copilărie, așa că am desfăcut una și am pus-o în gură. Atunci a explodat”, a declarat Wu. ”În acel moment, am fost uluită. ; doar am detectat mirosul de praf de pușcă în gură.

Internauții au fost revoltați în urma acestui incident grav

Poate eram amorțită, pentru că, în ciuda exploziei, nu am simțit niciun disconfort când am mâncat sau când m-am spălat pe dinți”, a continuat tânăra din China. Wu a fotografiat mai apoi cutia de petarde și a remarcat cum aceasta seamănă izbitor cu una de bomboane.

ADVERTISEMENT

”Nu ar trebui ca aceste petarde să fie ambalate altfel?”, a întrebat Wu. Mulți dintre internauți au fost de acord că ambalajul acestora este înșelător și ar trebui schimbat pentru a prevenit astfel de incidente în viitor.

Unii internauți chiar au încărcat imagini ale ambalajului petardei în motoarele de căutare, iar programele de recunoaștere a imaginilor au identificat petardele drept ”dulciuri”. Așadar, o situație mai gravă decât pare la prima vedere.

ADVERTISEMENT

”Acest lucru este cu adevărat îngrijorător. Ambalajul seamănă foarte mult cu alimentele, ceea ce îl face ușor de confundat și de consumat accidental, ceea ce prezintă pericole semnificative. Ar trebui să poarte în mod clar o etichetă materiale periculoase”, a remarcat spus un internaut.