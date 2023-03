Ce a pățit o mămică într-un parc din București. Femeia a chemat imediat Poliția: ”Avea telefonul plin de poze cu copii”

Ce a pățit o într-un parc din București. Femeia a chemat imediat Poliția și așa a aflat că avea telefonul plin cu poze cu copii. Din păcate, acesta nu este un caz izolat și a tras un semnal de alarmă în rândul părinților.

Ce a sesizat o mamă la un loc de joacă din Capitală. A alertat instant oamenii legii. Individul avea sute de poze cu minori

O mamă care a mers recent cu copilul la un loc de joacă din Capitală a alertat instant oamenii legii după ce un bărbat s-a apropiat prea mult de cei mici. Acesta le făcea poze micuților, telefonul mobil fiind încărcat cu sute de imagini cu minori.

Femeia a mai menționat că această „persoană dubioasă” nu se afla în parc cu niciun copil, ci singur. Ulterior, a descoperit că este un om periculos care a fost condamnat la închisoare pentru omor și are mereu asupra lui un cuțit.

„Dragi părinți, vă atrag atenția cu privire la o situație întâlnită astăzi în parcul Național. În timp ce mă aflăm în parc, am observat pe o bancă un bărbat care îl fotografia cu telefonul mobil pe băiețelul meu.

Inițial am crezut că este bunicul unui copil care s-a oprit lângă băiatul meu, ulterior mi-am dat seama că fotografia toți copiii din parc, inclusiv pe mine și nu era însoțit de vreun copil.

Pentru o clipă am vrut să merg să îi cer să șteargă pozele cu mine și băiețelul meu, însă părea destul de dubios și mi-a fost teamă, drept pentru care am hotărât să sun la poliție… Bine am făcut, pentru că, ulterior, după ce a fost dus la secția de poliție, am fost chemată să dau declarație și am aflat că este un bărbat extrem de periculos.

Avea telefonul plin cu poze cu copii, cuțit asupra lui și fusese în trecut condamnat 15 ani pentru crimă. Partea care m-a îngrijorat cel mai tare e că niciun părinte nu a sesizat că acel bărbat le fotografia copiii…

Fiți atenți la oamenii care vin în parc și vi se par dubioși, nu rămâneți indiferenți… o clipă de neatenție și vă poate costă enorm. Nu vreau să-mi imaginez ce intenționa acest bărbat, e prima oară când îl văd în acest parc”, a scris mămica pe un grup de pe .

Bărbat suspect în preajma locurilor de joacă din București

În plus, femeia a atașat mai multe poze cu persoana în cauză, atrăgându-le părinților atenția asupra oamenilor care au un comportament suspect în din București. Mai multe persoane au declarat că au trecut prin aceeași situație și unii spun că l-au văzut și în alte locuri de joacă.

„Acum am revenit din parcul Bazilescu, zona Bucureștii Noi. Am văzut un tip super dubios, culmea e că și seamăna cu acesta, care stătea în tufișuri și privea copiii de la locul de joacă alăturat. Ideea e că era singur, a stat nemișcat cel puțin o oră și se uita mereu fix la copii”.

„Eram odată cu tatăl meu și copilul într-un mall, la un loc de joacă, eram în trecere și era un domn în vârstă tot așa făcea poze și am crezut că e cu vreun copil… și după am realizat că nu era cu nimeni”.

„Cumnata mea a pățit altfel, a mers la un magazin non-stop, iarnă fiind a lăsat mașina pornită cu fetele înăuntru să nu le fie frig, a zis ea, cât cumpăra o pâine. Și de pe geamul magazinului a văzut, cum cineva, un bărbat îi intra în mașină și dădea să închidă ușa să plece.

A fugit repede și l-a întrebat ce caută în mașina ei. Niciun răspuns, niciun scuze că a încurcat mașina sau ceva, nimic. Lume nebună”, sunt o parte dintre mesajele primite de femeie în mediul virtual.