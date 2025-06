Ce a pățit o româncă atunci când a aterizat în Mexic, unde și-a planificat vacanța: “Mi-au luat telefonul și pașaportul”

O româncă stabilită în Marea Britanie a povestit ce i s-a întâmplat după ce a aterizat în Mexic, acolo unde și-a planificat vacanța. Deși avea asupra ei toate documentele necesare, nu a putut intra în țară.

Experiența unei românce imediat după ce a aterizat în Mexic. Ce au întrebat-o polițiștii de Frontieră

O româncă rezidentă în Marea Britanie , însă a avut parte de o experiență total neplăcută. Poliția de Frontieră a supus-o la un adevărat interogatoriu și i-a fost solicitată și diploma universitară. Mai mult, autoritățile i-au solicitat femeii și dovada că este antreprenor.

ADVERTISEMENT

Maria a relatat experiența sa pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor. La aterizarea în Cancún, româncei i-au fost luate telefonul și pașaportul, după care i s-a cerut să completeze un formular cu datele sale personale. După puțin timp, i-au fost adresate câteva întrebări, printre care și cum poate dovedi că are statut legal în Marea Britanie.

“Am aterizat în Cancún plină de entuziasm, dar în loc să fiu întâmpinată cu căldură, am fost privită cu suspiciune. Mi-au luat telefonul și pașaportul și m-au pus să completez un formular cu datele mele personale. Apoi au început întrebările:

ADVERTISEMENT

• Unde locuiești?

• Cu ce te ocupi?

• De ce vizitezi Cancún?

Când m-au întrebat cum pot dovedi că am statut legal în Marea Britanie fără telefon și că sunt antreprenoare, am zâmbit și am băgat mâna în rucsac”, a mai povestit românca, notează .

Femeia a scos mai multe documente tipărite din bagaj pentru a le demonstra polițiștilor de frontieră că a venit pregătită cu tot ce era necesar. Aceasta a adus cu ea actele de ipotecă, dar și extrasele de cont bancar, precum și detaliile despre călătoria în Mexic.

ADVERTISEMENT

“Am scos un teanc gros de documente tipărite — acte de ipotecă, extrase de cont bancar, licența de transport, asigurare de călătorie, confirmări de rezervări la hotel, chiar și codul meu de statut de imigrare în UK. Le-a picat fața — clar nu se așteptau la un asemenea nivel de pregătire”, a mai spus ea.

ADVERTISEMENT

Întrebările neașteptate care i-au fost adresate femeii

Deși femeia a avut asupra sa toate documentele necesare, polițiștii i-au adresat și alte întrebări, printre care și ce diplomă universitară are. “De ce nu ți-ai rezervat excursiile dinainte?”, a fost o altă întrebare adresată femeii, iar răspunsul acesteia a fost “prefer să le rezerv prin concierge-ul hotelului ca să pot ajusta în funcție de vreme”.

Întrebată dacă poate dovedi că are, într-adevăr, o diplomă universitară, femeia avea o copie a documentului. “De fapt, da — am o copie a diplomei mele în Google Drive și pot să v-o arăt”, le-a spus ea polițiștilor.

Polițiștii nu au cedat și au continuat cu întrebările. Aceștia au vrut să știe de ce românca nu a venit cu mai mulți bani cash la ea. Aceasta le-a explicat că “folosesc Revolut și scot bani doar la nevoie. Așa obțin cel mai bun curs valutar”.

Aceasta a fost întrebată și dacă are un buget stabilit pentru . “Nu — nu călătoresc cu un buget strict”, a spus ea. Cu toate că a răspuns la toate întrebările și a avut toate actele necesare cu ea, polițiștii i-au spus femeii că nu poate intra în țară.

“Vi se refuză intrarea pentru că sunteți considerată un risc de imigrare”, a fost răspunsul autorităților. În plus, o prietenă a româncei, care zbura din SUA, a trecut prin aceeași situație.

“Și ca să fie treaba completă, și prietenei mele — care a zburat din SUA — i s-a refuzat intrarea. Acum sunt înapoi în Manchester-ul ploios. Nici măcar n-am avut șansa să redirecționez spre Brazilia sau Bahamas pentru puțină soare”, a mai relatat femeia.

Și alți români au avut parte de o experiență similară

Postarea Mariei a strâns mai mult de 300 de comentarii. Mai mulți utilizatori au spus că au avut parte de experiențe asemănătoare la intrarea în Mexic.

“Și pe mine m-au refuzat, cu viză USA”, “Eu am traversat granița pe jos din El Paso în Juaréz. Niciodată nu mai vreau să merg în Mexic”, “O colegă a plecat în luna de miere și au fost întorși din aeroport no comment…”, “Am mai auzit un caz și motivul a fost pentru că avea foarte multe vize pe pașaport. Și pentru noi e o destinație pe care vrem să o bifăm, dar momentan ne abținem”, au mai spus internauții.

Alte persoane au ajuns în arest după ce au aterizat în Mexic și au fost obligați să se întoarcă acasă, iar răspunsul Ambasadei Române a fost unul dezamăgitor.

“Am pațit-o și noi. Nici măcar la interviu nu am ajuns. Am fost băgați la arest aproximativ 8 h (luate telefoane, curele, șireturi) băgați într-o celulă de cam 20 de pers. Am fost expulzați cu primul avion fără nici un document.

Telefoanele ne-au fost înapoiate doar la plecarea avionului, iar pașapoartele de care poliție la Madrid. Nu am primit nici o explicație, nici o hârtie care să ateste că am fost deportați, nimic pe pașaport.

Ca și cum nici nu am fi ajuns în Mexic. Ce este mai trist că am trimis un mail ambasadei României din Mexic iar răspunsul a fost ‘demențial’ – Ambasada nu recomandă călătoriile în Mexic”, a mai spus cineva.

Pe de altă parte, unele persoane au avut și experiențe pozitive atunci când au plecat în vacanță în Mexic. Din păcate, mulți au auzit cazuri asemănătoare cu ceea ce a povestit Maria.