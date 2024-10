Ce a pățit o româncă după ce a comandat o cursă Uber în Istanbul. E noua țeapă pentru turiști: ”Ne-a și blocat în mașină”

Ce a pățit o româncă după ce a comandat o cursă Uber în Istanbul. E noua țeapă pentru turiști. Aceasta a mărturisit că a fost blocată în mașină de către șoferul autoturismului, care ar fi trebuit să o ducă la destinația aleasă.

Ce i s-a întâmplat unei românce după ce a solicitat o cursă Uber, în Istanbul. de care trebuie să se ferească vizitatorii. Din păcate, foarte mulți călători sunt trași pe sfoară atunci când ajung într-o țară străină.

Acesta este și cazul unei femei din România care a povestit cum decurge noua formă de hoție din Turcia. Turiștii cheamă, de obicei, un taxi, însă observă imediat în aplicația mobilă că au renunțat la comanda făcută.

Conducătorul auto le oprește 20 de lire turcești pentru acest lucru cu toate că nu s-a întâmplat, de fapt, să renunțe la serviciu. În plus, călătoria ajunge să fie taxată dublu sau chiar triplu pe străzile orașului turcesc.

„O nouă formă de hoție! Chemi un Uber în Istanbul, își vine taxiul, te duce unde vrei, intuiești că e umflat prețul, când îl ceri și plătești! Atenție, sunt mulți șoferi tâlhari, la modul propriu, în Istanbul”, a scris o turistă pe , de pe Facebook.

„Am pățit-o! Ne-a și blocat în mașină! Atenție! Până nu l-am amenințat cu poliția nu ne-a deblocat portiera”, este comentariul lăsat de o româncă care a trecut printr-o situație similară, în Istanbul.

„La fel am întâlnit și eu, dar nu am anulat cursa să le dau lor cash. Toți ziceau să anulez și să plătesc lor triplu cash. Toți sunt niște hoți acolo. Am renunțat și am luat tramvaiul”, a notat o altă persoană.

Ce este de făcut în cazul unei curse Uber, în Istanbul

Șoferii de Uber din reușesc să îi păcălească pe turiști, însă sunt multe persoane care renunță la serviciile lor pentru a evita astfel de neplăceri. În cazul în care te găsești într-o situație nefericită trebuie să știi că poți apela la autorități.

E foarte important să fotografiați numărul de înmatriculare al mașinii și să apelați numărul de urgență 112. Cei care au încercat această metodă spun că li s-a făcut dreptate pentru că oamenii legii îi pedepsesc pe șoferii care trișează.

Polițiștii și jandarmii din Turcia își fac treaba ca la carte pentru că țara trăiește din turism și la prima neregulă se iau măsuri în favoarea călătorilor, dacă aceștia sunt puși în niște situații care nu îi avantajează.