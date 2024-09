Ce a pățit o româncă după ce s-a cazat în Bulgaria. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar după două zile: „M-a amenințat că mă dă afară cu poliția”

Vacanța în Bulgaria a unei românce a devenit un coșmar. Și-a făcut rezervare printr-un site de specialitate, dar când a ajuns la fața locului și-a pus mâinile în cap. A ajuns să fie amenințată cu Poliția.

A pățit-o și o româncă, care și-a închiriat cazarea printr-un site de specialitate. Fotografiile au cucerit-o, dar realitatea a făcut-o să-și regrete alegerea. Când a ajuns la locație a constat mai multe probleme, printre care și mizeria.

Femeia a încercat să comunice cu persoana care i-a încredințat cheia și i-a spus ce nemulțumiri are. Cu toate acestea, numai două zile mai târziu s-a trezit cu un mesaj prin care a fost amenințată că dacă nu părăsește proprietatea, va fi fi evacuată cu Poliția.

„Bună ziua! Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Este ceva urgent. Am făcut o rezervare pe Booking și când am ajuns la proprietate (în Bulgaria) am constatat mai multe probleme. Le-am semnalat doamnei care ne-a dat cheia (nu cred că e proprietara).

I-am vorbit foarte frumos, dar ea a fost cât se poate de nesimțită… Am comunicat prin mesaje, că ea nu prea înțelege engleză. Folosește Google Translate. După două zile de stat la această proprietate, m-a amenințat că dacă nu plec azi, mă da afară cu poliția…

Deși nu am făcut nimic greșit… Din contra, i-am vorbit foarte frumos. Ba chiar am făcut curățenie vreo două ore după ce am ajuns aici… după 8 ore de condus”, a a povestit femeia pentru care vacanța din Bulgaria a devenit un coșmar

Motivul pentru care românca și-a spus povestea este pentru nu știe cum ar trebui să procedeze pentru a-și putea continua vacanța sau pentru a-și primi banii înapoi. „Am scris azi mesaj la Booking. Am văzut că e și un număr de telefon acolo.

Dar nu știu ce tarife sunt la acel număr de telefon… Vă mulțumesc anticipat pentru eventualele sugestii! Zi frumoasă!”, a spus românca, căreia i-a fost sugerat încă un număr la care poate face o sesizare.