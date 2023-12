Ce a pățit o româncă în tren, în Ungaria: “Fiecare a prins ce a putut”

O româncă a relatat întâmplarea neplăcută de care a avut parte în tren, în Ungaria. Călătorii au fost dați jos din mijlocul de transport, iar la întoarcere a fost chiar mai rău.

Întâmplarea prin care a trecut o româncă în tren, în Ungaria

O femeie a avut parte de o experiență total neplăcută în timp ce se deplasa cu trenul spre Viena, care trecea și prin Budapesta. Nu doar drumul de plecare a fost o problemă, ci și cel de întoarcere.

La finalul lui noiembrie, o româncă din București către Viena și a cumpărat un bilet la cușetă. După ce trenul a ajuns la Budapesta, la 6 dimineața, călătorii au fost dați jos și au stat în frig mai bine de o oră. În final, au fost preluați de un alt tren, însă acesta nu avea cușetă.

“Am plecat cu trenul din București către Viena pe 29 noiembrie 2023, cu o întârziere de 20 de minute. Am avut bilet la cușetă. După intrarea în Ungaria, pe la 6 dimineața, am fost dați jos din acest tren ‘direct’ către Viena, în Budapesta.

După o oră și jumătate de stat în frig, am fost preluați de un tren (evident fără cușetă) cu scaune normale către Viena”, a povestit tânăra pentru .

Experiența de la întoarcere a fost una chiar mai rea decât prima. Trenul a întârziat din Viena două ore, iar după intrarea în Ungaria călătorii au fost, din nou, dați jos, fără a li se oferi explicații în legătură cu situația.

Călătorii au alergat către Gyor pentru a prinde un tren spre Budapesta și erau doar trei disponibile. Oamenii au găsit, între timp, o altă variantă, așa că agitația a început din nou.

“La întoarcere, însă, plecare pe 3 decembrie 2023, începe o altă nebunie. Din Viena trenul vine cu întârziere de două ore. Imediat după intrarea în Ungaria ne-au dat jos. Fără explicații. Am alergat după trenuri către Gyor, iar de la Gyor au fost trei trenuri către Budapesta. Fiecare a prins ce a putut.

Am ales unul însă în ultima clipă, oamenii au început să sară din el, printre care și noi, pentru a prinde un altul către Budapesta Keleti”, a adăugat femeia.

Ce reacție a avut șeful trenului CFR

Din păcate, șeful trenului a refuzat să-i aștepte pe călătorii întârziați, deși era vorba doar de 20 de minute. Călătorii rămași au încercat să ia bilete pentru un alt tren către România, însă au găsit doar fără loc pe scaun.

“Am ajuns în Budapesta cu întârziere de aproximativ 20 de minute, cu insistențe ca trenul de România să ne aștepte. Nimic, însă, de data asta CFR-ul a fost punctual… În gara din Budapesta, ceva ireal. Pe lângă frigul crud, oamenii și mai cruzi.

Două ore am încercat să luăm bilete pentru trenul de 22.45 spre România. Când am renunțat la luptă, doamna de la ghișeu ne-a chemat înapoi și ne-a spus că vom avea bilete. Fără locuri însă. Am luat așa, de disperare să ajungem acasă”, a mai relatat femeia.

De data aceasta, de 30 de minute. Călătoria cu tenul s-a dovedit un adevărat haos pentru călători, care au ales acest mijloc de transport tocmai pentru că era mai comod.

În drum spre România, trenul nu a recuperat acea întârziere de 30 de minute. În schimb, a ajuns cu o oră întârziere până la București, spre disperarea călătorilor.