Ce a pățit o româncă în vacanța din Sri Lanka. Turista s-a întors dezamăgită în România

Sri Lanka e o destinație la mare căutare în rândul oamenilor care vor să exploreze peisaje naturale minunate, plaje neatinse și o moștenire culturală captivantă, însă nu toată lumea e mulțumită. Iată în vacanța din Asia de Sud. Turista s-a întors dezamăgită în România și a povestit totul.

Peripeția prin care a trecut o româncă în Sri Lanka

O româncă care a vizitat recent Sri Lanka a avut parte de o peripeție neașteptată atunci când a ajuns la cazare. Tânăra, care se declară pasionată de călătorii, a rezervat un sejur de pe o platformă, nu de la o agenție turistică.

Din păcate, creatoarea de conținut a descoperit că locația din orașul Unawatuna lăsa foarte mult de dorit, cu toate că avea recomandări excelente pe Internet. Hotelul de 4 stele s-a dovedit că era, de fapt, o casă dărăpănată.

Restaurantele erau la rândul lor în paragină, întreaga regiune fiind construită pe o singură stradă care arăta deplorabil. În plus, femeia a mărturisit că piscina presupusului hotel de 4 stele era mizerabilă și plină cu pești.

Aceste aspecte au făcut-o să plece și să găsească un hotel decent în Sri Lanka pentru a se bucura de sejur. Nici de această dată nu a avut mare noroc pentru că realitatea era complet diferită față de imaginile de pe Booking.

„Pur și simplu nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Am ajuns la cazare și când am văzut-o am început să căutăm o altă cazare. Am găsit o cazare decentă pe Booking, așa că eu și Maria, sora mea, am zis să mergem să o vedem înainte.

Am luat-o pe toate străduțele pentru că nu avea nici măcar locația pe Google Maps. Până la urmă am mers la o doamnă și am rugat-o să sune la acest hotel pentru că telefonul nostru are doar internet, nu putem suna.

Doamna a sunat-o, a venit femeia de la hotel să ne ia din stradă, am urcat două pante până la acest hotel și când am ajuns acolo, din nou, era total diferit față de cum arăta în poze”, a explicat românca pentru .

Vacanța din Sri Lanka, o dezamăgire pentru turiști

Românca a mai subliniat că vacanța din a fost o dezamăgire, cu toate că nu se aștepta să dea de lux și opulență. Tânăra credea că va găsi o cazare cu un miros plăcut, unde să nu fie umiditate și camera să fie curată.

Aceasta nu recomandă oamenilor destinația turistică, mai ales dacă vor să se relaxeze și să fie totul ca la carte. Pe de altă parte, spune că afacerile locale sunt toate în familie și fiecare membru contribuie la desfășurarea lucrurilor.