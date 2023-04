Ce a pățit o studentă din București care a fost prinsă în STB cu abonamentul expirat. Reacția ei este incredibilă: “Am refuzat”

Ce a pățit o studentă din București care s-a urcat pe autobuz STB, cu toate că avea abonamentul expirat. Fata spune că ”uitase” că îi expirase abonamentul, însă a preferat să ia o amendă de 500 de lei, când avea varianta să plătească o suprataxă de 80 de lei. Studenta a cerut mai multe sfaturi pe un grup destinat persoanelor care au astfel de probleme.

Ce a pățit o studentă din București pe autobuz

și nu știe dacă să plătească amenda, sau nu. ”Bună ziua! Deranjez și eu cu o întrebare. Astăzi am primit o amendă în RATB, deoarece am uitat că a expirat abonamentul (recunosc, vina mea ). Am refuzat să plătesc suprataxa de 80 de lei și am cerut proces verbal. Întrebarea mea este: dacă nu plătesc amenda aceasta de 500 de lei, ce se întâmplă? Menționez ca eu nu am domiciliul in București”, a scris tânăra, conform .

Persoanele aflate în grup i-au transmis că nu poate evita plata amenzii, pentru că aceasta va ajunge la Direcția Taxe și Impozite din localitatea sa de domiciliu, chiar dacă nu locuiește în București. Așadar, fata e bună de plată, chiar dacă a refuzat să plătească inițial amenda.

Ce este, de fapt, suprataxa pe care a refuzat să o plătească tânăra prinsă fără abonament? Conform site-ului oficial STB, ”suprataxa este un titlu de călătorie cu tarif special, în valoare de 80 lei, emisă în momentul controlului persoanelor care nu dețin titlu de călătorie valabil și validat sau documente care atestă gratuitatea. În cazul achitării suprataxei, agenții de control nu mai întocmesc proces-verbal de contravenție”, se arată în comunicat.

pot plăti pe loc 80 de lei fără alte complicații. În caz contrar se vor alege cu o amendă, de exemplu 500 de lei în cazul studentei fără abonament. Așadar, este indicat, atunci când dreptatea e clar de partea controlorilor, ca această suprataxă să fie plătită pe loc, pentru a economisi timp și bani.

”Plata suprataxei se poate realiza la agenții de control, cu bani cash sau cu cardul bancar contactless (Mastercard, Maestro sau Visa), inclusiv dacă acesta este înrolat pe telefonul mobil sau pe ceasul cu wallet integrat. Tranzacțiile efectuate cu cardul bancar sunt procesate fără comision sau alte taxe, indiferent de tipul de card utilizat, prin intermediul aplicației mobile CEC SmartPhone POS, instalată pe echipamentele portabile de control ale agenților de control”, mai explică STB.

Conform regulamentului STB, cei care sunt prinși fără bilet sau abonament pot fi amendați cu 300-500 de lei, în funcție de situație. Amenda poate ajunge la 1.000 de lei dacă cineva transportă un animal viu în autobuz, de exemplu un porc sau dacă transportă ”bagaje sau obiecte de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice)”.

Amenzile sunt similare și în alte orașe mari din România, cum ar fi Cluj-Napoca. Aici amenda e între 200-500 de lei pentru ”călătoria fără titlu valabil : fără bilet, abonament de călătorie, card de călătorie contactless valabile deținute de călător asupra sa în timpul efectuării controlului pentru perioada de timp și linia respectivă, cu bilet nevalidat sau valida”. Diferența o face suprataxa, care e doar 70 de lei, cu 10 lei mai puțin ca în București.

Controlorii din București se asigură zilnic că oamenii respectă legea și nu comit infracțiuni pe mijloacele de transport STB pentru un salariu lunar de 3.315 lei, la care se pot adăuga bonusuri de performanță. Mai mult, controlorii STB primesc și bonuri de masă în fiecare lună în valoare de 400 de lei.