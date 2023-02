Ce a pățit o tânără care a fost în vacanță în Poiana Brașov: ”Prima și ultima dată când vin în această stațiune”

Ce a pățit o tânără care a fost în vacanță în . Aceasta a subliniat că este prima și ultima dată când merge în această stațiune, precizând că până acum a vizitat mai multe zone turistice din Bulgaria și din alte regiuni românești.

Ce i s-a întâmplat unei turiste care a ajuns în Poiana Brașov. A povestit întreaga experiență în mediul virtual. Ce nu va mai face

O turistă care a ajuns recent în stațiunea Poiana Brașov a povestit experiența neplăcută prin care a trecut. Tânăra a dezvăluit că schiază încă de anul trecut, însă până acum nu a fost pusă într-o situație de genul acesta.

ADVERTISEMENT

„Am avut parte de o experiență horror la Poiana Brașov. Prima și ultima dată când vin în această stațiune. Disclaimer: sunt începătoare, schiez de sezonul trecut, până acum numai la Bansko, Straja și Domeniul Transalpina, niciun incident până ieri.

Încă iau un instructor în prima zi când ajung la ski, după care exersez singură. Am reușit să mă dau în siguranță până acum pe pârtii albastre și roșii din stațiunile menționate mai sus.

ADVERTISEMENT

Așadar, fiind începătoare, îmi asum partea mea de vină din incidentul petrecut ieri. La coborâre din telescaunul Ruia, tot grupul (nu ne cunoșteam între noi) am coborât un pic mai devreme decât ar fi fost cazul.

Am fost induși în eroare când telescaunul a încetinit și nu ne-am dat seama că mai trebuia așteptat un pic. Toți am căzut, doar ca unii au reușit să cadă în față și să nu fie loviți de telescaun. Eu și sora mea nu doar am fost lovite.

ADVERTISEMENT

Am fost prinse între telescaun și zăpada bătătorită și abia după ce au trecut două telescaune peste noi au oprit și domnii de la aparate instalația, ca să putem ieși. M-am rănit la bazin și am plecat imediat acasă după incident”, a scris tânăra pe grupul de Facebook .

Turista, criticată dur de internauți

Turista din Poiana Brașov a mai adăugat că următorul grup a făcut aceeași greșeală, doar că de această dată nimeni nu a rămas prins sub telescaun. Se pare că angajații din stațiune au reacționat prompt și au oprit instalația.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, își asumă că nu a știut când să coboare, dar tot i se pare ireal ce i s-a întâmplat. Din păcate, foarte mulți internauți nu au empatizat cu situația sa și i-au adus numeroase critici în mediul virtual.