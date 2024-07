Ce a pățit o tânără din Indonezia după ce s-a mutat în România: “Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

În ultima vreme, România a început să devină ”acasă” pentru mulți străini. Este și cazul unei tinere din Indonezia, venită în Iași să studieze. După câteva luni petrecute la noi în țară, aceasta a recunoscut că a avut parte de un adevărat șoc.

Câteva lucruri care au uimit o tânără din Indonezia, venită să studieze în România

România a atras mereu tineri dornici să studieze în universitățile de la noi. Printre studenții de peste hotare se numără și o tânără din Indonezia, care a fost de-a dreptul surprinsă să vadă

Așa cum era de așteptat, tânăra a avut parte de un adevărat șoc cultural. Pe TikTok, rețeaua unde este cea mai activă, le-a povestit celor care o urmăresc ce anume a surprins-o în România.

Tânăra a început prin a spune că este uimită de faptul că peste tot găsește alcool. Studenta a recunoscut că a fost surprinsă să vadă că aproape toți românii beau fie bere, fie alcool tare, indiferent de momentul zilei.

”Consumul de băuturi alcoolice e foarte normal. Aproape toate supermarketurile și restaurantele le vând, inclusiv vin și bere. Majoritatea românilor consumă mult alcool, și o doză sau două de bere, de multe ori, nu are efect asupra lor.”, a început tânăra să povestească.

”Femeile care fumează nu sunt bune”

Lista cu lucrurile care au uimit-o pe tânăra din Indonezia nu s-a încheiat aici. Aceasta a mai povestit și faptul că a fost șocată să vadă medicii din clinici cu tatuaje mari pe mână. Potrivit spuselor ei, în Indonezia acest lucru este interzis.

”Când am vizitat o clinică medicală, am fost foarte surprinsă să văd că medicul avea un tatuaj destul de mare pe mână. În Indonezia, nu există o regulă scrisă conform căreia medicii nu pot avea tatuaje. Până acum nu am întâlnit niciodată un medic cu un tatuaj. ”

Tânăra a fost nevoită să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, acolo unde a sesizat că multe cupluri se sărută în văzul tuturor. Astfel de gesturi sunt destul de rare în Indonezia, a spus studenta.

”Când am venit prima dată în România, am fost surprins să văd un cuplu tânăr sărutându-se în autobuz, acest lucru nu este comun în Indonezia.”

, tânăra a povestit și faptul că la ei, majoritatea fumătorilor sunt bărbați. În schimb, în România, a văzut multe femei care fumează în locuri publice.

"Există un stereotip conform căruia femeile care fumează nu sunt bune, așa că am fost foarte surprinsă să văd multe femei fumând în locuri publice când am fost în România.", a spus tânăra în videoclipul său de pe TikTok