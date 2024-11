Ce a pățit o turistă din România la Roma. Experiență de coșmar: “Este foarte grav ce ni se întâmplă”

O româncă a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în Italia. Tânăra, ajunsă din China în Roma, a fost tâlhărită, iar autoritățile au abordat incidentul cu neglijență.

Ce a pățit o româncă la Roma

este una dintre cele mai vizitate capitale europene. Mii de turiști vizitează anual Italia pentru frumusețea locului, însă nu toți sunt norocoși.

ADVERTISEMENT

Printre cei mai puțini norocoși se numără și o româncă care a fost lăsată fără bunuri de mare valoare. Tânăra sosită din China la Roma a decis să își încheie vacanța cu o mică excursie în Bari.

Pentru asta a ales să călătorească cu un autobuz pe ruta Roma-Bari, însă lucrurile au scăpat de sub control. Astfel, turista a rămas fără bagaje și nu a primit nicio explicație din partea companiei, dar nici a autorităților.

ADVERTISEMENT

Cum s-a întâmplat totul

După ce a pornit în călătoria spre Bari, autobuzul a întâmpinat . Pasagerii au fost anunțați că vor fi transferați către un alt autobuz și au fost siliți să aștepte venirea acestuia, în frig.

Ei bine, lucrurile s-au complicat și mai tare pentru româncă, pentru că în momentul în care a vrut să își mute bagajele în celălalt autobuz, a sesizat că ele dispăruseră.

ADVERTISEMENT

Disperată, tânăra a încercat să obțină ajutor din partea companiei de transport, însă personalul a tratat-o cu indiferență. Nici poliția italiană nu a fost prea dornică să o ajute pe româncă, motiv pentru care a rămas fără bunuri de valoare.

„Nu m-am așteptat ca, după călătoria de 3 luni în jurul Asiei, să mi se fure bagajele la finalul vacanței, fix în Italia. Am rămas surprinsă neplăcut de lejeritatea cu care personalul a abordat subiectul, spunându-mi că nu este important și să plec. Deși am specificat faptul că am lucruri de valoare materială, dar și emoțională, în interiorul bagajelor, 3 bagaje au fost furate. Am aterizat din China la Roma și am decis să apelăm la serviciile FlixBus pentru a ajunge la Bari.

ADVERTISEMENT

După 2 ore s-a stricat autobuzul și a trebuit să așteptăm un alt autobuz. Este dezamăgitor faptul că am așteptat în frig, iar în momentul în care a trebuit să ne luăm bagajele, am realizat că nu mai sunt. Personalul mi-a spus că nu are sens, iar eu am specificat că nu plec până când nu primesc bagajul înapoi. Acesta a zis că pot să rămân acolo, dar ei vor pleca. Nu am primit niciun ajutor din partea nimănui.

Am fost și la poliție în Italia, dar felul în care ne-au tratat nu a fost deloc de ajutor. Acum aștept un răspuns din partea poliției, din partea companiei. Nu știu dacă voi fi despăgubită pentru ele, dar au fost lucruri de mare valoare. Este foarte grav ce ni se întâmplă și sunt sigură că nu sunt singura.”, a spus românca pentru