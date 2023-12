Ce a pățit Oana Roman în vacanța din Laponia. Momente neașteptate pentru fata fostului premier. „Am plâns, am avut un nod în gât”

Oana Roman, la fel ca multe alte vedete de la noi, a ales să plece în această perioadă în Laponia. Fiica lui Petre Roman călătorește cu fiica ei, dar nu a uitat nici de fanii de acasă pe care îi ține la curent cu tot.

Oana Roman a avut parte de cea mai emoționantă experiență în Laponia

În perioada sărbătorilor de iarnă, Oana Roman a decis să meargă într-o destinație cu totul și cu totul specială. , chiar acasă la Moș Crăciun.

Excursia este una inedită pentru amândouă, căci nu doar Isabela se bucură de tot ceea ce vede. Cu această ocazie, Oana Roman se bucură și ea ca un copil și trăiește momente unice.

Atunci când a plecat de acasă, fiica lui Petre Roman nici nu își imagina că o astfel de excursie o va emoționa până la lacrimi. Se pare că vedeta a avut parte de un moment unic în care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

Întâlnirea cu Moș Crăciun a fost cu adevărat specială pentru Oana Roman. Vedeta a fost plăcut surprinsă de toată magia din casa lui Moș Crăciun, așa că i-a fost imposibil să își stăpânească sentimentele și trăirile.

Fiica lui Petre Roman se bucură de toată magia de la casa lui Moș Crăciun

După această experiență, Oana Roman și-a găsit cu greu cuvintele. Însă, a ținut să le spună tuturor ca, măcar o dată în viață, să ajungă în Finlanda să se bucure de toată magia.

În Laponia, Oana Roman s-a bucurat de toate activitățile care au fost planificate. Vedeta și fiica ei au admirat renii, s-au plimbat cu sania trasă de câini. Cu siguranță, aceasta este una dintre vacanțele pe care o vor ține minte toată viața.

”Azi am plâns de emoție văzând natura de o frumusețe absolută. Moșul a vorbit cu atâta blândețe și a spus lucruri emoționante. Am fost fericită. Și acum am lacrimi de emoție. Veniți în Laponia, nu veți regreta.”, a spus Oana în mediul online.

Anul acesta, nu doar Oana Roman a plecat în Laponia, ci și alte vedete de la noi. Majoritatea celor care au ajuns în Finlanda au fost cu copiii, astfel că emoția și bucuria au fost trăite la maxim.

Familia Adelei Popescu și cea a Irinei Fodor sunt doar două dintre exemplele de vedete care s-au distrat acasă la Moș Crăciun. În această perioadă, și nu este de mirare că prețurile sunt pe măsură.

Cei care vor să se distreze pe tărâmul lui Moș Crăciun și al magiei, trebuie să scoată din buzunar cel puțin 2000 de euro. Însă, având în vedere destinația și experiența unică, merită fiecare leu.