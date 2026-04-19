Ce a pățit omul care anunță cele mai tari transferuri din lume chiar într-o perioadă de mercato. ”Problemele” lui Fabrizio Romano cu fosta prietenă

Perioada de mercato este una extrem de încărcată pentru toți jurnaliștii de sport. Mutările se pot petrece la orice oră din zi și din noapte, astfel că presa este non-stop în alertă. Omul din Europa care anunță cele mai tari transferuri din lume a dezvăluit ce ”lovitură” a primit în urmă cu câțiva ani. Ce probleme intime a avut Fabrizio Romano chiar în seara în care un jucător ajungea de la Real Madrid la Tottenham.

Ce ”probleme” a avut Fabrizio Romano cu prietena sa din cauza unui jucător care a semnat cu Tottenham

Jurnalistul Fabrizio Romano, 33 de ani, este cunoscut de tot fotbalul de pe Mapamond. Fanii, fotbaliștii, conducătorii, cu toții au auzit de el. Italianul a devenit expertul ”suprem” în transferuri de top în lumea fotbalului. În momentul în care el zice că o mutare se face, în peste 99% din cazuri asta se și întâmplă. Când scrie pe platformele de socializare ”Here we go” atunci cam este ”Here we go”.

Există însă situații când însuși ”Regele” acestui ”Here we go” poate fi prins în ofsaid. Nu, nu vorbim de rateuri sau de informații eronate pe care le-ar da acesta, ci de momente în care chiar și Fabrizio Romano mai încearcă să-și tragă sufletul. Prezent recent la o emisiune de televiziune din Italia, jurnalistul a vorbit despre un moment stânjenitor, dar și amuzant, prin care a trecut în 2020.

Romano i-a acordat unui interviu prezentatoarei Diletta Leotta. La un moment dat, aceasta l-a întrebat despre o întâmplare petrecută în 2020. , La Liga și Premier League, i-a ”distrus” un moment intim cu fosta sa prietenă.

E vorba de venirea lui Sergio Reguilon din Spania, de la Real Madrid, la Tottenham. ”De transferul lui Reguilon la Tottenham îmi voi aminti toată viața. Nu știam unde va merge: la Tottenham, la Manchester United. Cei mai mulți credeau că va ajunge la United. Mă sunau pe la 1.40 dimineața. Atunci, i-am zis iubitei mele ‘așteaptă o secundă, este un apel important’. Măcar s-a dovedit o știre reală acel transfer”, povestește Romano, conform .

Cine este Fabrizio Romano, omul care dă ora exactă în lumea transferurilor de jucători. Are zeci de milioane de urmăritori

În ultimul deceniu, Fabrizio Romano a devenit faimos la nivel planetar. S-a întâmplat asta datorită exactității informațiilor oferite în ceea ce privește transferurile de zeci sau sute de milioane de euro din lumea fotbalului. Presa din Italia chiar l-a numit ”Nostradamus”. Nici măcar marile cluburi de fotbal europene nu pot ține pasul cu el în acest sens.

Fabrizio Romano este un jurnalist italian, născut la Napoli, pe 21 februarie 1993. A acumulat de-a lungul anilor o experiență mare în domeniul jurnalismului sportiv. A intrat în presă la doar 18 ani. Nu avea nici 22 de ani și acesta deja avea semnătura pe unele articole din The Guardian. ”Acasă”, lucra deja pentru Sky Sports Italia.

Dacă ne uităm pe rețelele de socializare, vedem că notorietatea lui Fabrizio Romano e uriașă. Are zeci de milioane de urmăritori: 30 de milioane pe Facebook și 27 de milioane pe X (fostul Twitter).

Ce spune Fabrizio Romano despre viața sa personală

La 33 de ani, Romano are tot ce și-ar dori oricine care visează să intre în lumea jurnalismului sportiv: milioane de urmăritori pe rețelele sociale, relații cu cele mai mari nume din sport, exclusivități. El vrea însă și ceva mai mult decât popularitatea globală. Recunoaște că ar dori să aibă alături pe cineva cu care să-și petreacă restul vieții.

dacă ar schimba ”legiunea” sa de fani pentru ”o relație stabilă”, el a răspuns: ”Da. Pentru că poți obține 10 milioane de urmăritori într-un an sau doi. Dar o prietenă nu e deloc ușor de găsit”. Când a fost întrebat ce fel de relație își dorește, a spus: ”Una pe termen lung, desigur. Permanentă”.