Ce a pățit Paula Badosa după ce a ieșit din top 100 WTA. Puțini se așteptau la asta

E o una dintre cele mai bune sportive din Spania, doar că Paula Badosa se confruntă de o perioadă lungă cu numeroase momente de cumpănă. După ce a ieșit din top 100 WTA a recunoscut că nu are o stare psihică tocmai bună, motiv pentru care ia lucrurile cât se poate de ușor.

Clipe grele pentru Paula Badosa

Paula Badosa (28 ani) a încins atmosfera când a apărut într-un pictorial incendiat. , expunându-și fără nicio reținere silueta trasă prin inel. Sportiva a atras toate privirile, semn că nu este catalogată degeaba drept una dintre cele mai frumoase.

Strălucește în afara terenului de tenis, având diverse proiecte, însă în carieră pare că a dat de probleme. A căzut mai multe poziții în clasamentul WTA, în prezent fiind pe locul 113 la nivel mondial. Despre acest eșec a ținut să nu facă o declarație clară, dar a dat de înțeles că nu-i este deloc bine.

A recunoscut că se confruntă cu niște clipe grele, care și-au pus amprenta asupra sufletului și psihicului. Cea mai bună prietenă a Arynei Sabalenka a decis să facă o postare pe rețelele de socializate, la doar câteva zile de la înfrângerea usturătoare suferită în turul al doilea al Openului de la Miami.

Tenismena a pierdut în faţa Ivei Jovic (18 ani), cu scorul de 2-6, 1-6. Ulterior, fostul număr 2 mondial a subliniat că are îndoieli care o chinuie, doar că nu vrea să se lase pradă acestora. Paula Badosa este dispusă să scoată la suprafață toată voința și perseverența pe care le are în interiorul său.

„Un lucru ştiu sigur: voi lupta întotdeauna cu toată puterea. Voi face tot ce este necesar. Ştiu că sunt departe de nivelul meu maxim, dar ştiu şi că acest potenţial este încă în mine. Frica, această blestemată frică”, a notat Paula Badosa, pe contul personal de Instagram.

”Emoțiile sunt prea numeroase”

„Cât de teribilă este! Uneori, am impresia că nu mai pot controla vocile din interiorul meu. Emoţiile sunt prea numeroase şi mă simt copleşită. Îndoiala mă invadează şi mă simt pierdută într-un ocean de emoţii.

Sunt zile în care mă simt plină de energie, iar în altele muntele mi se pare de neînvins… şi mă întreb dacă voi reuşi”, a completat jucătoarea de tenis, pe aceeași rețea de socializare. Vedeta are la dispoziție circa două săptămâni să reintre în top 100 WTA.

Celebra sportivă, care a suferit mai multe accidentări, trebuie să muncească enorm pentru a evita calificările de la Roland-Garros. Turneul își are deschiderea pe 18 mai 2026, Paula Badosa fiind nevoită să aibă o formă maximă până atunci.

Din păcate, jucătoarea de tenis nu o duce extraordinar nici în planul amoros. , tenismenul refăcându-și viața sentimentală alături de o altă sportivă de renume, pe numele său Kristen Thoms.