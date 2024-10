Ce a pățit Pescobar în Grecia: “Nu banii sunt totul în viață. Am ieșit acum din zona de confort”

Paul Nicolau Pescobar a avut parte de peripeții în Grecia. Celebrul ”șef al racilor”, așa cum îi place să se alinte, a întâmpinat dificultăți în încercarea de a ajunge pe muntele Athos.

Pescobar, pățanie de zile mari în Grecia

este foarte activ pe rețelele de socializare. Patronul de la Taverna Racilor dorește să își țină mereu fanii la curent și așa a făcut și astăzi. Acesta a întâmpinat ceva probleme în încercarea sa de a ajunge pe , din Grecia.

Paul Nicolau, pe numele său real, a fost nevoit să călătorească cu autobuzul până în Uranopoli, asta după ce cursa cu bacul s-a anulat din cauza vântului. Și cum este inventiv, s-a gândit să ofere 500 de euro celui care este dispus să îl ia cu mașina.

Speranțele au murit atunci când a văzut că niciunul dintre șoferii care trec pe lângă el nu sunt dispuși să oprească, deși stătea cu bancnota de 500 de euro la vedere.

”Întotdeauna să ajungi pe Athos este o încercare. La ora 8 trebuia să merg să iau acel bac, dar s-a anulat cursa datorită vântului. Acum trebuie să merg să iau un autobuz, că am venit singur, fără mașină, fără nimic. Eu dau 500 de euro, dar nu știu dacă mă ia cineva. Nu a oprit ăla, cred că nu oprește nici ăsta”, a spus Pescobar pe Instagram.

”Ai bani în viață și îi ai degeaba”

Nu este un secret faptul că Pescobar nu duce deloc lipsa banilor. Dacă până acum orice problemă a mers rezolvată cu bani, de data aceasta lucrurile au luat o altă întorsătură. Se pare că această experiență l-a ajutat să înțeleagă în viață banii nu pot rezolva chiar orice.

”Uite ce înseamnă să ai bani în viață și să îi ai degeaba. Deci degeaba. 500 de euro. Trebuia să meargă bacul ăla, s-a anulat și s-a terminat. Acum cică «Du-te și stai în stația de autobuz».

Asta este stația de autobuz, am venit, am ascultat, sunt cuminte. Stau în stația de autobuz și așteptăm autobuzul. Nu banii sunt totul în viață. Poți să ai bani și tot cu autobuzul te duci. V-am pupat! Îmi plac mie fazele astea, am ieșit acum din zona de confort. Mie chiar îmi plac fazele astea”, a mai spus acesta.

Cu toate că planurile i-au fost date peste cap, nu s-a supărat deloc în urma evenimentului neașteptat. A avut parte de un apus superb și l-a admirat din plin. Lucrurile s-au rezolvat, iar Pescobar a reuși să ajungă pe muntele Athos.