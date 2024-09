Ce a pățit proprietara unui apartament care a vrut să ofere ajutor oamenilor dați afară din casele lor. Femeia a trăit un șoc după ce a aflat

Proprietara unui apartament a vrut să ofere ajutor oamenilor dați afară din casele lor. Femeia nu avea să știe însă în ce situație va ajunge. Ce a putut să pățească aceasta și cum a ieșit adevărul la suprafață?

Ce a pățit proprietara unui apartament care a vrut să ofere ajutor oamenilor dați afară din casele lor

O femeie în vârstă de 54 de ani cu un dormitor situat în estul Londrei studenților la medicină, profesorilor și chiriașilor care au fost dați afară din casele lor. Acest lucru se întâmpla de 12 ani încoace.

Leanne Newton credea că le oferă o șansă celor care au o probleme, dar nu se aștepta să ajungă într-o situație atât de proastă. Ce a pățit proprietara acestui apartament? Și-a dat seama că a fost victima unei escrocherii.

Mai exact, chiriașa sa, Ifende Uzoka, de patru ori campioană la culturism și influencer, se pare că nu avea o viață atât de ”grea” pe cât femeia credea. În ultima perioadă, tânăra se lăuda cu excursii în Dubai, dar și cu multe alte vacanțe de lux.

Cum a fost posibil așa ceva? Nu a durat mult, iar proprietara și-a dat seama că apartamentul ei din Stantford , dar și pe Booking de chiriașa sa, evident, în mod ilegal.

Cât plătea culturista pentru închirierea apartamentului? 1.900 de lire sterline, deci într-un an ajungea undeva pe la suma de 22.800 de lei. Prin Airbnb însă, la rândul ei, chiriașa cerea 190 de lire sterline pe noapte și ajungea să câștige 69.350 de lire sterline pe an.

Femeia a fost în stare de șoc după ce a aflat

Asta înseamnă aproape de trei ori mai mult decât chiria pe care o plătea femeii. Iată că proprietara acestui apartament a suferit un șoc după ce a aflat totul. Mai mult de atât, ea face tot posibilul să își evacueze chiriașa, care de altfel mai deține și o companie de îmbrăcăminte online.

“Sunt proprietar de foarte mulți ani. Am avut ca chiriași medici studenți, părinți singuri, oameni care au fost dați afară și au nevoie de o casă. Aceasta este prima dată când am întâlnit așa ceva, este uluitor”, a spus, pentru , Leanne Newton.

Cum s-a întâmplat totul și cum a ajuns proprietara acestui apartament să fie înșelată? Se pare că actuala ei chiriașă a închiriat apartamentul în octombrie 2023, dar nu a stat niciodată în el. Mai exact, locația a ajuns direct pe platformele de închirieri.

Iar pentru a scoate mai mulți bani, tânăra a transformat sufrageria într-un alt dormitor. Acesta este și motivul pentru care sumele percepute pentru o noapte de cazare aveau să fie unele cât se poate de mari.

„A fost un șoc absolut. Cum ar putea exista o altă casă în Londra cu arhitectură similară cu a mea și artă similară cu a mea, dar cu mobilier diferit? Auzisem despre acest tip de escrocherii care funcționează, dar am crezut că am fost atenți la procesul de selecție și la contracte și totuși am fost înșelați”, a mai adăugat femeia.