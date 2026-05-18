Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită

ADVERTISEMENT

După ce și-a anunțat revenirea pe micile ecrane, Raluca Hogyes a spus ce a pățit când se afla în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită de situația în care a fost pusă, explicând ce se ascunde, de fapt, în spatele poveștii.

Raluca Hogyes, experiență neplăcută în Turcia

Raluca Hogyes (36 ani), soția fostului fundaș de la FCSB Lukasz Szukal (41 ani), a luat decizia să se întoarcă în televiziune. Puțini își mai amintesc . Filmările vechi scoase de la naftalină au șocat-o pe vedeta care a recunoscut că a avut emoții la revenirea pe sticlă.

ADVERTISEMENT

În una dintre edițiile emisiunii Liga DigiSport, frumoasa prezentatoare a dezvăluit o experiență neplăcută. În perioada în care partenerul de viață evolua în Turcia a avut parte de o întâmplare ieșită din comun. Totul s-a petrecut în urmă cu ani buni, fotbalistul jucând în această țară în perioada august 2012 – ianuarie 2015,

Episodul care poate avea și o tentă amuzantă a avut loc într-un magazin. Moderatoarea se afla la coadă în momentul în care a fost trasă de păr. Astfel, a decis să facă o mărturie legat de podoaba capilară bogată pe care o afișează. Vedeta a subliniat că părul ei este natural, așadar nu folosește extensii pentru a fi mai lung sau mai voluminos.

ADVERTISEMENT

„Este cât se poate de natural. Uite, am și o poveste amuzantă. Eram în Turcia, pe vremea în care Lukasz juca acolo (n.r. Lukasz Szukala, 41 de ani, soțul ei, fost fotbalist) și eram la coadă, la un magazin. Și două doamne, din spatele meu, m-au tras de păr.

ADVERTISEMENT

Și eu m-am întors, normal, nervoasă, pentru că nu înțelegeam ce vor, de ce mă trag de păr. Și am întrebat «care e problema?». «Păi, am vrut să vedem dacă este natural!». «Păi și nu puteai să mă întrebi? Trebuia să mă tragi de păr?». Deci, părul e natural, 100%”, a spus Raluca Hogyes, conform .

ADVERTISEMENT

Cine este Raluca Hogyes

Raluca Hogyes a devenit cunoscută datorită meseriei sale, dar și relației amoroase cu un fotbalist de origine poloneză. E una dintre cele mai frumoase din România. A descoperit pasiunea pentru sport de la tatăl său care era mare amator de fotbal. Bărbatul mergea des pe stadion și uneori o lua și pe fiica sa.

Moderatoarea de la Digi Sport a studiat Relaţii Comerciale, însă nu a profesat niciodată în acest domeniu. Pe de altă parte, a cochetat cu modelling-ul şi mai târziu a intrat în showbiz. În planul personal formează un cuplu cu Lukasz Szukala încă din anul 2014, cei doi trăind o perioadă destul de lungă o poveste de dragoste la distanță.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea a zburat regulat la Ankara pentru a-i fi alături sportivului, mai ales la începutul legăturii sentimentale. Fiecare weekend l-a petrecut pe meleaguri turcești, dovadă că sentimentele lor nu s-au stins. Dimpotrivă, au început să fie mai puternice și chiar au ajuns să facă pasul cel mare.