Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României

Una dintre cele mai cunoscute sportive, Sandra Izbașa, a avut parte de o problemă surprinzătoare. Descoperă ce a pățit gimnasta de aur a României când a fost oprită de Poliție. Evenimentul a fost surprins de soțul său, nepotul celebrului Ștefan Bănică.

Sandra Izbașa, trasă pe dreapta de Poliția Rutieră

Sandra Izbașa (35 ani) a avut parte de-a lungul timpului de multe evenimente neplăcute. A trecut prin accidentări și suferință, iar în urmă cu puțină vreme a fost protagonista unui moment care nu a putut fi trecut cu vederea. Fosta concurentă de la Antena 1 a fost oprită în traficul din Capitală de polițiștii de la Rutieră.

Fosta gimnastă a fost trasă pe dreaptă și a fost obligată să se supună legii. Însoțită de partenerul de viață, actorul Răzvan Bănică, dubla campioană olimpică a trebuit să facă un etilotest, la un control de rutină efectuat în miez de noapte. Din păcate, frumoasa blondină, care , s-a lovit de o mică problemă.

O filmare postată pe TikTok arată că s-a chinuit să desfacă punga cu muștiucul testului. Rezultatul a fost zero, un motiv de bucurie pentru vedetă și pentru soțul său, care se afla pe scaunul din dreapta șoferului. Ulterior, clipul a devenit viral pe Internet, unde oamenii au lăsat numeroase comentarii.

Internauții s-au amuzat copios pe seama momentului stânjenitor surprins în timp ce fosta gimnastă se afla la volanul mașinii sale. Sandra Izbașa a subliniat că „voia, dar nu putea”, mesajul fiind transmis legat de videoclipul în care polițiștii de la rutieră au testat-o dacă a consumat sau nu alcool.

Eu când am zis, nu am mințit!😂🚓🚨 @razvanbanica

Mesajul sportivei Sanda Izbașa, după Power Couple

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de foarte multă vreme. Au unele mici dar sunt uniți și acest lucru a fost demonstrat în cadrul emisiunii Power Couple, moderată de Dani Oțil. La finalul competiției filmate în Malta, campioana olimpică a lăsat un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Vă mulțumim tuturor pentru valul uriaș de iubire pe care l-am primit în ultimele zile!

Este cu adevărat copleșitor să descoperim cum povestea noastră a devenit virală, inspirațională și a ajuns pe toate continentele!

Chiar dacă primim mesaje de apreciere pe care trebuie să le traducem din japoneză, chineză, italiană, spaniolă sau portugheză, se adeverește încă o dată faptul că iubirea este un limbaj universal pe care îl înțelegem cu toții și pe care ar trebui să îl accesăm mai des!

Ne înclinăm în fața dragostei și respectului pe care ni-l arătați și vă dorim din suflet să fiți ocrotiți de viață și răsfățați de soartă! Pentru noi, Power Couple a fost o experiență pe care am îmbrățișat-o cu inimile larg deschise. Povestea merge mai departe! Mereu scrisă cu iubire”, a notat Sandra Izbașa, pe contul oficial de .