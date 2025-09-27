Ce a pățit Serena Williams într-un hotel celebru după ce s-a cazat. „Pentru mine nu e deloc o senzație plăcută ”. Foto

Serena Williams s-a cazat într-un hotel de lux din New York, dar a avut parte de o experiență mai puțin plăcută. Fără niciun menajament, fosta tenismenă a povestit ce a pățit și ce anume a deranjat-o.

Serena Williams, experiență neplăcută la un hotel din New York

Serena Williams a decis să fie dureros de sinceră. Fosta tenismenă s-a cazat la un hotel de lux din New York, însă au existat câteva aspecte care au deranjat-o. Sportiva s-a declarat total nemulțumită de modul în care hotelul a decis să decoreze holurile.

Mai exact, Serena Williams s-a filmat în timp ce le arăta fanilor ei o vază masivă plină cu bumbac. Deși acest stil s-ar putea să fie pe placul multora, se pare că pe Serena Williams nu a convins-o deloc. Din contră, sportiva a ținut să taxeze hotelul.

Într-un story postat pe Instagram, Serena Williams i-a întrebat pe urmăritorii ei ce părere au despre bumbacul folosit ca decor. Sportiva de 44 de ani a declarat că nu este prea convinsă de realele intenții ale hotelului, însă clar acest aspect nu a fost pe placul ei.

„Ce părere aveți despre bumbacul folosit ca decorațiune? Personal, pentru mine nu e deloc o senzație plăcută.”, a spus Serena Williams.

Ulterior, fosta tenismenă a luat o bucățică de bumbac de pe tulpină și a frecat-o de unghie. De parcă nu era suficient de evident că acesta nu este deloc pe placul ei, reacția sa nu a mai lăsat loc de interpretări.

„De fapt, seamănă cu vata de dizolvat oja… nenatural.”, a mai spus Serena Williams.

Cum au reacționat fanii

Așa cum era de așteptat, filmarea Serenei Williams a împărțit internetul în două tabere. O parte dintre urmăritorii ei consideră că intențiile personalului au fost unele bune și că astfel de decorațiuni sunt naturale și sunt adesea folosite în hotelurile de renume.

De asemenea, fanii nu s-au putut abține și au taxat-o dur pe Serena Williams, amintindu-i că bumbacul este folosit în multe articole vestimentare, iar unele dintre ele, cel mai probabil, au fost promovate chiar de către ea.

Pe de altă parte, au existat și voci care au fost de părere că personalul hotelului a avut intenții ascunse. Câțiva dintre fanii Serenei Williams au spus că este posibil ca angajații să fi pus vaza intenționat acolo pentru ca sportiva să reacționeze și, în acest fel, să îi promoveze în mediul online.

După ce postările sale au agitat apele în mediul online, reprezentanții hotelului și-au cerut scuze pentru disconfortul creat. Aceste postări, aparent banale, au demonstrat încă o dată .

Cum a reușit Serena Williams să slăbească 14 kilograme

Cei care o urmăresc pe Serena Williams sigur au observat că fosta tenismenă a slăbit foarte mult. Serena a postat în urmă cu ceva timp imagini cu ea din sala de sport, iar noua ei siluetă a dat startul unor dezbateri aprinse între internauți.

Pentru a mai calma spiritele, Serena Williams a decis să dezvăluie marele ei secret. Campioana a recunoscut că noua ei siluetă este rezultatul administrării unor medicamente special destinate controlului greutății. cu ajutorul Zepbound, un medicament din aceeași categorie cu Ozempic.

De asemenea, fosta tenismenă a povestit că a încercat de multe ori să slăbească pe căi „naturale”. Aceasta a făcut sport, și-a reorganizat meniul alimentar, însă rezultatele fie nu au fost vizibile, fie nu au fost pe măsura așteptărilor.

După ce a reușit să slăbească 14 kilograme, Serena Williams a devenit imaginea oficială a companiei prin intermediul căreia a intrat în posesia pastilelor. În aceeași firmă mai este acționar și soțul fostei tenismene.

„Mă simt mai sexy, mai încrezătoare și, sincer, nu mă mai interesează ce spune lumea despre corpul meu.”, a spus Serena Williams.

Imediat după ce au remarcat noua siluetă a Serenei Williams, fanii au început să se îngrijoreze pentru ea. Campioana a pierdut multe kilograme într-o perioadă destul de scurtă de timp, ceea ce i-a făcut pe mulți să se gândească că ar putea avea probleme de sănătate.