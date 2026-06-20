Ce a pățit soția unui celebru fotbalist la Cupa Mondială 2026. Motivul pentru care a fost nevoită să adopte o ținută surprinzătoare

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Soția celebrului fotbalist Jordan Pickford le-a povestit celor care o urmăresc cu mare interes pățania de care a avut parte. Iată ce a pățit, de fapt, frumoasa blondină la Cupa Mondială 2026, unde a fost nevoită să adopte o ținută surprinzătoare.

Ținuta adoptată de partenera unui sportiv din Campionatul Mondial 2026

Megan Pickford se numără . Blondina a ieșit în evidență, în ciuda faptului că a fost protagonista unui mic incident. Din fericire, acest lucru nu i-a dat peste cap planurile de a-și susține partenerul de viață la meciul dintre Anglia și Croația, scor 4-2.

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Pe social media a povestit experiența prin care a trecut odată cu zborul spre Statele Unite ale Americii. Compania aeriană cu care a călătorit peste Ocean nu i-a mai găsit valiza, lucru care a amuzat-o într-o oarecare măsură. Vedeta a glumit pe seama acestui subiect, fiind nevoită să se îmbrace cu ce a găsit la îndemână.

„Cele mai groaznice cinci povești ale mele. Sosirea în America pentru Cupa Mondială. Valiza mea nu a ajuns, acum împart echipamentul cu copilul meu de 7 ani. Soțul meu joacă în seara asta. Compania aeriană nu a răspuns când va sosi geanta mea”, a scris blondina, pe TikTok.

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„Dar atâta timp cât putem să-l urmărim pe tati… fotbalul vine acasă”, a completat soția lui Jordan Pickford, pe aceeași rețea. Tot aici le-a arătat fanilor un tricou de-al fiului său, care avea inscripționat pe spate „tati”. Internauții s-au amuzat de această situație hilară, recunoscând că este vorba de „cel mai mare coșmar al unei fete”.

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Cum s-a îmbrăcat, de fapt, vedeta

Partenera lui a purtat același top alb cu care a călătorit, în timp ce în partea de jos a ales o pereche de blugi deschiși la culoare. Ea a recunoscut că aceștia nu-i aparțin, ci au fost împrumutați. Cu toate acestea, a ieșit în evidență datorită unui accesoriu inedit. O pălărie în stil cowboy a conferit o notă specială ținutei simple, dar rafinate.

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„Niciun accident de valiză nu mă va opri să-mi susțin soțul. În topul în care am călătorit și cu blugi împrumutați”, a dezvăluit frumoasa blondină, pe contul de Instagram. La prima vedere pare ceva încropit în grabă, însă s-a asigurat că nu va trece complet neobservată pe stadionul din Texas, SUA.

Fanii de pretutindeni au aclamat alegerea sa vestimentară, care i-a venit extraordinar de bine. Ellie, soția lui Ollie Watkins, a comentat: „Cel mai rău coșmar, nu-ți face griji, am 3 valize pline. Vin în ajutor”. Blondina a întrebat-o dacă are o periuță de dinți de rezervă, bineînțeles în glumă, relatează .