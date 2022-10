Ce a pățit Theo Rose în vacanța din Thailanda: “Oribil! Te mănâncă de îți vine să îți smulgi pielea”

După o perioadă agitată din viața ei, Theo Rose și-a propus să ia o pauză de la tot și să plece într-o vacanță. Artista a fost atentă să aleagă o locație exotică și anume Thailanda.

Ce a pățit Theo Rose în vacanța de vis din Thailanda

, iar lucrurile au început prost mai din primele zile. Artista își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei și așa a făcut-o și de această dată.

Se pare că de când a ajuns în Thailanda, Theo Rose și-a cam dat peste cap programul de somn. De abia astăzi, vedeta a putut să își revină și a dormit mai bine de șapte ore.

“Nu vă speriați, nu am murit! Astăzi m-am trezit tot pe la șase și ceva, dar eram odihnită, că am adormit azi noapte pe la 23:00 aproape și apoi am mai dormit câteva ore de la 9:00 până la 12:00.

Am dormit astăzi. Zilele trecute nu a fost deloc genul meu să mă trezesc cu noaptea în cap de la cinci, șase dimineața”, a mărturisit artista pe Instagram.

Deși s-a odihnit însă, Theo Rose se confruntă acum cu alte probleme. Jurata de la Vocea României s-a ars din cauza soarelui puternic, iar în imaginile postate pe rețelele de socializare, totul este cât se poate de vizibil.

Știe că nu este bine, însă având în vedere soarele puternic din Thailanda, cel mai probabil artista nu prea are ce să facă, iar asta nu este tot.

Theo Rose, probleme cu țânțarii în vacanța din Thailanda

Dincolo de arsurile solare, Theo Rose s-a ales și cu mai , destul de vizibile, care provoacă și mâncărimi după cum spune chiar ea.

“Starea mea în ceea ce privește bronzul e precară. M-am ars aici între inimă și ce e în partea cealaltă. M-am ars, nu e deloc în regulă. M-au pișcat câțiva țânțari, dar sunt din ăia mici și nenorociți care îți lasă niște buline așa pe tine.

Oribil! Te mănâncă de îți vine să îți smulgi pielea. Răi țânțarii de aici!”, le-a mai dezvăluit artista urmăritorilor săi.