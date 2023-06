Ce a pățit un bărbat care gătea o porție de paste. Finalul a fost unul cu adevărat tragic

Un bărbat gătea o porție de paste. Nu avea să știe însă că după acest lucru, viața lui se va schimba complet. A stat în comă timp de trei săptămâni și mulți credeau că nu va mai putea să își revină vreodată. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu el?

Ce a pățit un bărbat care gătea o porție de paste

Jeffrey Johns, în vârstă de 40 de ani, Cămașa sa avea însă să ia foc în timpul gătitului. Tragedia a avut loc în vara anului 2022. În total, bărbatul a stat șase luni în spital, trei săptămâni în comă, iar acum se recuperează treptat.

Nici măcar el nu își explică cum s-au întâmplat toate. Bărbatul, care prepara o banală porție de paste, avea să se trezească la spital, dar își amintește și acum ce a putut să trăiască în acele momente.

Jeffery se întorsese acasă de la un concert și a decis să gătească legume și paste. Brusc a simțit miros de arsură și a presupus inițial că mâncarea se arde, așa că a oprit aragazul. Ulterior însă, acesta a observat că îi luase foc cămașa și a alergat direct la baie.

S-a băgat în duș și a dat drumul la apă, însă focul deja îi afectează partea superioară a corpului. Vecinii au auzit țipetele acestuia și au sunat imediat numărul de urgență. La doar câteva minute, pompierii au ajuns la fața locului și i-au acordat asistența necesară.

Jeffrey s-a trezit la spital și era extrem de speriat. Și-a văzut mâna acoperită de bandaje, iar atunci a realizat cât de gravă este situația. Mai mult de atât, întregul incident, care a pornit de la o porție de paste avea să îi schimbe viața total.

Jeffrey Johns a fost nevoit să învețe să meargă din nou

Bărbatul povestește că a fost nevoit să învețe să meargă din nou. a făcut numeroase operații, iar lupta continuă chiar și acum. Pe de altă parte, întreaga experiență a fost o lecție de viață pentru el, iar bărbatul continuă să lupte.

“Când m-am trezit în spital m-am simțit foarte speriat. Eram semi-conștient și eram în afara realității. Îmi amintesc că m-am trezit și mi-am văzut mâna stângă, cea cu care desenez și scriu, acoperită de bandaje și mi-am dat seama cât de grav era.

Am făcut tot felul de tratamente cât am stat în spital. A trebuit să învăț să merg din nou după ce am fost țintuită la pat luni de zile și a trebuit să fac cinci grefe de piele pe gât, brațe, piept și gură.

Încă mă lupt cu pielea mea. Cred că toată lumea are îndoieli cu privire la corpul lor, dar eu am decis să fiu mai blândă cu mine însămi. Vreau să le spun oamenilor să continue să lupte, să nu renunțe niciodată la luptă”, a dezvăluit acesta, potrivit .