Ce a pățit un bărbat din Galați care a mâncat 2 kilograme de cireșe cu tot cu sâmburi. Medicii au fost șocați

Un bărbat din Galați a ajuns în stare gravă la spital acuzând dureri abdominale, grețuri și vărsături, dar și disconfort. Acesta nu avea vreo boală gravă, ci consumase 2 kilograme de cireșe, dar cu tot cu sâmburi.

Medicii de la secția de Urgențe a Spitalului Județean Galați au avut de a face cu un caz mai rar întâlnit. Pe mâna lor a ajuns un pacient care acuza mai multe probleme, de la dureri abdominale și grețuri, până la vărsături și disconfort.

Acest caz a fost relatat de dr. Constantin Truș, chirurg la Spitalul Județean de Urgență Galați. Medicul spune că, șocat de ceea ce văzuse, s-a întrebat .

Ulterior, după analize și ecografie, s-a descoperit că intestinul era grav dilatat într-un punct, de mărimea unei mingi de oină. Având suspiciuni de blocaj intestinal, .

”Tumoare?, m-am gândit puţin şocat de ceea ce vedeam. Dar am alungat gândul şi l-am rugat pe pacient să-mi spună ce meniu a avut în ultimele zile”, a notat dr. Constantin Truș. În sala de operație, dr. Truș a constatat cu stupoare că problema era cauzată de o acumulare de sâmburi de cireșe, notează .

Medic din Galați: ”Am extras cam 900 de grame de sâmburi din intestinul pacientului”

Medicul din Galați a povestit în presa locală că a extras sâmbure după sâmbure. La un moment dat, a auzit un sunet metalic neașteptat. ”M-am uitat curios și am văzut că asistenta adusese o a doua tăviță, prima fiind plină cu vârf”, a spus acesta.

”Am extras cam 900 de grame de sâmburi din intestinul pacientului. Un record personal, atât pentru el cât și pentru mine. Am terminat de extras toți sâmburii, am verificat să nu fi rămas ceva, am închis inciziile și după ce pacientul a părăsit sala de operație am început să discut cu asistenta, povestindu-i atmosfera de poveste cu care începusem noaptea.

”Păi tot în poveste suntem. ‘Tocmai l-ați operat pe Haplea!’, a glumit asistenta. Oamenii care fac asta nu se gândesc că intestinul are limitele lui? Chiar nu i-a învățat nimeni cum se mănâncă cireșele?”, a continuat medicul.