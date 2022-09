Ce a pățit un bucureștean când s-a urcat într-un taxi. A sunat imediat la 112: ”A început circul”

O noapte plăcută petrecută alături de fiul său la un concert dintr-un restaurant din Sectorul 1 al Capitalei s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un bucureștean.

Scandal într-un taxi din Capitală. Un bucureștean a sunat la 112: ”Nu am acceptat preț preferențial”

La finalul evenimentului, cetățeanul, alături de copilul său, au intrat într-un taxi, în ideea de a ajunge liniștiți la domiciliu.

Din acest moment a începutul un conflict care s-a lăsat cu un apel la 112, și amenda de rigoare.

Într-o postare pe , bărbatul povestește în detaliu ceea ce a trăit. Scandalul a început în momentul în care șoferul taxi-ului nu a pornit ceasul. În schimb, el a cerut un tarif preferențial. Asta l-a înfuriat pe client, iar acesta a sunat la 112.

Apelul la Serviciul Unic de Urgență l-a costat pe bucureștean suma de 2.000 de lei. Acesta nu renunță însă la ideea că a avut dreptate în acest caz și spune că va merge în instanță.

”Am fost la Beraria H la concert. M-am urcat în primul taxi liber – lumina verde.

A insistat să cobor după ce NU am acceptat preț “preferențial” și am spus că NU cobor din moment ce este liber.

A început circul. Am sunat la 112 să ne liniștim.

A venit echipaj de la Secția 2 care îmi “explica” că e mai bine să mă înțeleg cu el. I-am explicat că am fost amenințat atât de “taximetrist” cât și de “coleguțul” lui…

Mi-au spus că NU voi fi sancționat. Le-am transmis că am filmări și că deja am dat la superiori și “brusc” au “apăsat” butonul de la body cam și când am continuat că le fac plângere la PJS1 …. că acceptă în prezenta lor așa ceva…

A rămas să ma sancționeze cu 2.000 RON că NU era urgență, chiar dacă au spus că NU voi fi sancționat.

PS: eram însoțit de un minor … Nu era vorba de bani. Doar de “serviciul public” la care taximetristul s-a “angajat” și pe care l-a încălcat! Restul probelor în instanța”, scrie bărbatul, pe pagina sa de socializare.

Care au fost reacțiile internauților față de acest caz

Postarea bucureșteanului a adunat foarte multe reacții. Majoritatea sunt de partea bărbatului. Oamenii critică acest .

”Mai merge cineva cu ei ? Pentru mine sa iau taxi era un stres enorm până la Uber și Bolt. Nici ăștia nu sunt lipsiți de surprize, dar e mai decent. Sper să dispară total. Sunt niște jepcari de cea mai joasa speță”, scrie, furios, un bărbat.

Un altul îl felicită pe bărbatul implicat în acest conflict. ”Bravo, succes la tribunal, despăgubire din partea taximetristului și din partea polițistului”.

Iată și alte reacții la postarea de pe Facebook: