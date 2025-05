Ce a pățit un client care a cumpărat kaiser de la Lidl. A rămas surprins când a văzut bonul fiscal

Un client din România a povestit pe rețelele de socializare când a cumpărat kaiser de la Lidl. Cumpărătorul a rămas surprins când a văzut bonul fiscal, internauții dezvăluind la rândul lor situațiile cu care s-au confruntat.

Ce a pățit un client care a luat kaiser de la Lidl

Un român a avut parte de o întâmplare mai puțin plăcută. Acesta a dezvăluit că a luat un kaiser de la , însă a dat peste o surpriză uriașă. Clientul a avut parte de o mare neplăcere după ce a verificat bonul fiscal.

ADVERTISEMENT

A mărturisit că a pus în coșul de cumpărături alimentul delicios la un preț avantajos. Eticheta arăta faptul că se vinde de către retailer cu 39,90 lei /kg. Bucata aleasă de acesta a avut un cost extrem de accesibil, de doar 12,73 lei.

Cu toate acestea, după scanarea produsului a descoperit cu totul alt preț. Românul a achitat pentru bucata de kaiser de la Lidl suma de 17,51 lei. În plus, casa de marcat i-a arătat că prețul pe kilogram s-a schimbat radical.

ADVERTISEMENT

În loc de 39,90 lei / kg era 54,90 lei/kg, lucru care l-a făcut să-și pună un semn de întrebare. A cerut răspunsuri de la alți oameni, pe social media, fiind complet nemulțumit de situația cu care s-a confruntat.

Ce i-au răspuns oamenii legat de kaiserul de la Lidl

Clientul care a cumpărat kaiser de la Lidl a postat bonul fiscal pe grupul , unde a primit numeroase comentarii. Unii i-au sugerat să meargă direct în magazin pentru a primi diferența de bani.

ADVERTISEMENT

Alții i-au dat dreptate, mărturisind că au întâmpinat aceeași problemă. Pe de altă parte, au fost și cumpărători care au transmis că cel mai probabil prețul a fost mai mare pentru că nu a folosit aplicația magazinului.

ADVERTISEMENT

„Am pățit de două ori. O dată cu struguri și altă dată cu mere. Mi-au dat diferența înapoi. M-am învățat minte și verific bonul când ies de la casă”, a scris o persoană pe grupul de pe Facebook.

„Mergeți la casa de marcat și discutați cu casierițele, de fiecare dată când am pățit așa, am primit diferența” sau „Aveți Lidl plus? Dacă nu, plătiți prețul întreg! Fără reducere”, au completat alte persoane.