Ce a pățit un clujean după ce a fost servit cu shaorma stricată. Pățania lui a devenit virală

Un clujean și-a povestit, pe Facebook, pățania trăită după ce a fost servit cu shaorma stricată la un local din oraș. Ce s-a întâmplat în momentul în care clientul s-a dus la patronul locației să-și prezinte cazul.

Cazul cetățeanului are ca punct de plecare un local din Cluj-Napoca. Acesta a relatat cu lux de amănunte prin ce situație halucinantă a trecut. El spune că a cumpărat o shaorma pentru a o consuma acasă.

”Oare cunoaște cineva patronul de la M.M. Azi dimineață, la ora 06:30, am cumpărat o șaorma de aici. Am cumpărat-o la pachet, în maxim opt minute am ajuns acasă și am vrut să o mănânc… Dar, surpriză, când am deschis pachetul mirosea foarte tare a acru, gen ceva stricat”, a scris bărbatul, conform .

Ajuns la domiciliu, , semn că era cel mai probabil stricată. Astfel, bărbatul a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă cu angajații.

Ceea ce s-a întâmplat este de-a dreptul revoltător. Mai exact, în loc să fie tratat așa cum se cuvine și, eventual, să i se prezinte scuze, cetățeanul a fost dat afară din local.

”M-am dus cu ea înapoi să le spun și să le arăt că nu e bună, am mers amiabil și am vorbit frumos cu angajații, nu am făcut reclamație, doar le-am spus că produsul nu este comestibil.

O angajată l-a sunat pe patron și i-a spus despre ce este vorba. Telefonul era pe speaker și am auzit când a zis să-mi dea banii înapoi și să ies afară din unitatea lui că nu îl interesează așa ceva.

Auzindu-l ce spune am ieșit afară în fața magazinului. Au chemat firma de securitate ca să mă îndepărteze de punctul de lucru și să nu fiu agresiv sau obraznic cu ei”, a mai adăugat clujeanul.

Clujeanul, decis să meargă mai departe

Confruntat cu această situație de neînțeles, bărbatul spune că este hotărât . Vrea să poarte însă o discuție față în față cu patronul.

“Afară am întrebat cam cinci oameni care treceau pe acolo dacă miroase urât șaorma și toți au spus că da. A ajuns firma de pază și m-au obligat să plec din fața unității cu un ton ridicat și nervos că ei nu sunt plătiți să mă păzească pe mine cum stau pe domeniul public.

Aș dori să iau legătura cu patronul firmei să lămurim acest aspect până nu merg la laborator de analize cu șaorma”, a mai transmis bărbatul.