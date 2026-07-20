Ce a pățit un fost antrenor al Universității Craiova cu ultrașii lui Levski! Povestea incredibilă care a șocat Europa

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Universitatea Craiova se pregătește pentru dubla cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, însă numele clubului bulgar este legat și de unul dintre cele mai controversate episoade din istoria fotbalului european. Cu mai bine de un deceniu în urmă, un fost antrenor al campioanei României a trăit momente incredibile chiar în ziua în care urma să fie prezentat oficial la Levski, într-o scenă care a făcut înconjurul Europei și care este amintită și astăzi de presa din Bulgaria.

Ivaylo Petev, fostul antrenor al Universității Craiova, a fost ținta ultrașilor lui Levski chiar la prezentarea oficială

În toamna anului 2013, Ivaylo Petev, tehnician care avea să pregătească Universitatea Craiova între noiembrie 2023 și aprilie 2024, era ales de conducerea lui Levski Sofia pentru a prelua banca tehnică a formației din capitala Bulgariei. Numirea fostului antrenor al lui Ludogoreț nu a fost, însă, pe placul galeriei. Ultrașii lui Levski au considerat că Petev nu este omul potrivit pentru a conduce echipa și au decis să protesteze chiar în timpul conferinței oficiale de prezentare.

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Zeci de suporteri au intrat în sala de conferințe, au întrerupt evenimentul și s-au îndreptat direct către antrenor. În timp ce îi cereau insistent să plece de la club, aceștia au început să-l împingă și să-i smulgă echipamentul oficial al lui Levski pe care îl îmbrăcase pentru prezentare.

„Pleacă de aici! Nu meriți să porți tricoul albastru!”, au fost scandările ultrașilor, care l-au obligat practic pe Petev să părăsească sala în mijlocul haosului. Imaginile au făcut rapid înconjurul Europei și au devenit unul dintre cele mai mediatizate incidente petrecute vreodată la prezentarea unui antrenor.

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5 luni a antrenat-o Ivaylo Petev pe Universitatea Craiova

Ivaylo Petev nu a mai apucat să antreneze niciun meci la Levski

După scandalul provocat de suporteri, conducerea clubului bulgar a înțeles că situația devenise imposibil de gestionat și a renunțat rapid la colaborarea cu Ivaylo Petev. Astfel, tehnicianul nu a mai apucat să conducă nici măcar un meci oficial pe banca lui Levski Sofia.

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Peste zece ani, destinul avea să-l aducă și în România. În noiembrie 2023, Petev a fost numit antrenor la Universitatea Craiova, unde a rămas până în aprilie 2024, înainte ca drumurile celor două părți să se despartă. Sub comanda tehnicianului bulgar, oltenii au avut un bilanț de 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri și au urcat până pe locul al doilea în SuperLiga. Mai mult de atât, pe atunci, alb-albaștrii au reintrat și în lupta pentru titlu, iar la un moment dat bifaseră și o serie de nouă partide consecutive fără înfrângere. Mandatul lui Petev s-a încheiat, însă, după eliminarea din Cupa României și înfrângerea cu FCSB din play-off.

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Bulgarii au format cozi impresionante la casele de bilete. Sold-out la Levski – Universitatea Craiova

Dacă suporterii Universității Craiova pregătesc o adevărată invazie alb-albastră la Sofia, nici fanii lui Levski nu au rămas indiferenți. Potrivit imaginilor publicate de Sportal.bg, sute de suporteri s-au prezentat la casele de bilete încă din primele ore ale zilei pentru a-și asigura un loc la partida de miercuri seară.

În filmarea publicată de jurnaliștii bulgari se observă o coadă întinsă pe zeci de metri, formată din bărbați, femei și copii, toți dornici să prindă un bilet pentru duelul cu Universitatea Craiova. Interesul pentru confruntarea de pe stadionul „Georgi Asparuhov” este unul foarte ridicat, iar atmosfera se anunță una incendiară. În aceste condiții, meciul dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova se va disputa cu stadionul plin. .

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17.600 de locuri are stadionul „Georgi Asparuhov”

de locuri are stadionul „Georgi Asparuhov” 900 de bilete au suporterii Universității Craiova

Când sunt programate duelurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia

este programată miercuri, 22 iulie, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu.

Returul este programat o săptămână mai târziu, miercuri, 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.