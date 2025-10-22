Sport

Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”

Un jurnalist italian, venit în România pentru meciul din Europa League dintre FCSB și Bologna, a povestit pe rețelele sociale o întâmplare amuzantă petrecută în țara noastră.
FANATIK
22.10.2025 | 11:02
Ce a patit un jurnalist italian venit la Bucuresti inaintea meciului FCSB Bologna Romanii o iau prea in serios
ULTIMA ORĂ
Poveste amuzantă cu un jurnalist italian venit în România
ADVERTISEMENT

Emillio Marrese, pe numele său, este jurnalistul din peninsulă care s-a plâns, în glumă, de „tratamentul” pe care l-a primit în România. Ziaristul italian a dezvăluit ce i s-a întâmplat la un restaurant.

Ce a pățit un jurnalist italian venit în România pentru meciul FCSB – Bologna

Ziaristul de la ‘La Repubblica’ a scris pe pagina personală de Facebook cum la un restaurant, după ce și-a comandat un hamburger, acesta a fost preparat cu mult usturoi. Emillio Marrese a glumit pe seama acestui lucru și a spus că ‘românii iau prea în serios chestia cu vampirii’, făcând aluzie la celebrele mituri despre cum usturoiul avea puterea de a alunga vampirii.

ADVERTISEMENT

„Aceste povești despre vampiri mi se par o treabă pe care românii o iau foarte în serios. În hamburgerul pe care l-am servit la prânz era destul usturoi să mă protejeze pe toată durata sejurului în București, cât și în următoarele”, a fost mesajul amuzant pe care italianul l-a postat pe rețelele sociale.

Bologna, fără Vincenzo Italiano la meciul cu FCSB. Ce s-a întâmplat cu antrenorul echipei din Serie A

Bologna vine la București fără Vincenzo Italiano, omul care a făcut minuni în ultimul an la echipă, asta după ce i-a succedat lui Thiago Motta. Antrenorul grupării din Serie A a fost internat în spital și va rata partida cu FCSB, fiind nevoit să stea sub observația medicilor pentru 5 zile. Acesta suferă de o pneumonie, au anunțat oficialii clubului.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de...
Digi24.ro
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului

Astfel, echipa din Italia va fi pregătită de antrenorul secund, Daniel Niccolini. Cei doi colaborează încă din 2017, fiind împreună la Arziganano, Trapani, Spezia și Fiorentina, înainte de a ajunge la Bologna. Niccolini are 42 de ani, licență UEFA Pro și este un nume apreciat în Italia, fiind deseori deschis la dialog cu presa.

ADVERTISEMENT
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al...
Digisport.ro
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului

Câți spectatori sunt așteptați la meciul dintre FCSB și Bologna

FCSB vine după un eșec umilitor, în SuperLiga, cu Metaloglobus, 1-2, iar acest rezultat i-a făcut pe fani să privească partida cu Bologna cu mare neîncredere. Dacă vânzările pentru bilete au fost la un nivel bun spre foarte bun la început, acum situația se prezintă mult mai slab. Cu două zile înainte de meci se vânduseră 23.000 de tichete, iar la ora partidei estimările sunt că pe Arena Națională urmează să fie 30.000 de spectatori.

Până acum, FCSB a reușit să adune 3 puncte în grupa principală de Europa League, după ce în primul meci a învins, 1-0, pe Go Ahead Eagles, în Olanda, datorită golului marcat de David Miculescu. A urmat meciul de acasă, cu Young Boys Berna, încheiat cu un eșec destul de clar, 0-2, după o dublă a lui Monteiro.

ADVERTISEMENT
„Bologna, îți mai amintești de el?”. Atacantul de la FCSB aflat în scandal...
Fanatik
„Bologna, îți mai amintești de el?”. Atacantul de la FCSB aflat în scandal cu suporterii, luat la ochi de italieni
„Extraordinar!”. Dennis Man, luat prin surprindere chiar pe teren după „dubla” din PSV...
Fanatik
„Extraordinar!”. Dennis Man, luat prin surprindere chiar pe teren după „dubla” din PSV – Napoli 6-2! Ce notă a primit românul
Frumusețea fotbalului: plecat în vacanță, a dat probe și acum e coleg cu...
Fanatik
Frumusețea fotbalului: plecat în vacanță, a dat probe și acum e coleg cu foști jucători de Barcelona sau Manchester United
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Sinucidere fotbalistică!'. Radu Naum, ȘOCAT de ce se întâmplă la echipa din SuperLiga
iamsport.ro
'Sinucidere fotbalistică!'. Radu Naum, ȘOCAT de ce se întâmplă la echipa din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!