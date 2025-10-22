Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”

ADVERTISEMENT

Emillio Marrese, pe numele său, este jurnalistul din peninsulă care s-a plâns, în glumă, de „tratamentul” pe care l-a primit în România. Ziaristul italian a dezvăluit ce i s-a întâmplat la un restaurant.

Ce a pățit un jurnalist italian venit în România pentru meciul FCSB – Bologna

Ziaristul de la ‘La Repubblica’ a scris pe cum la un restaurant, după ce și-a comandat un hamburger, acesta a fost preparat cu mult usturoi. Emillio Marrese a glumit pe seama acestui lucru și a spus că ‘românii iau prea în serios chestia cu vampirii’, făcând aluzie la celebrele mituri despre cum usturoiul avea puterea de a alunga vampirii.

„Aceste povești despre vampiri mi se par o treabă pe care românii o iau foarte în serios. În hamburgerul pe care l-am servit la prânz era destul usturoi să mă protejeze pe toată durata sejurului în București, cât și în următoarele”, a fost mesajul amuzant pe care italianul l-a postat pe rețelele sociale.

Bologna, fără Vincenzo Italiano la meciul cu FCSB. Ce s-a întâmplat cu antrenorul echipei din Serie A

Bologna vine la București fără Vincenzo Italiano, omul care a făcut minuni în ultimul an la echipă, asta după ce i-a succedat lui Thiago Motta. Antrenorul grupării din Serie A a fost internat în spital și va rata partida cu FCSB, fiind nevoit să stea sub observația medicilor pentru 5 zile. Acesta suferă de o pneumonie, au anunțat oficialii clubului.

Cei doi colaborează încă din 2017, fiind împreună la Arziganano, Trapani, Spezia și Fiorentina, înainte de a ajunge la Bologna. Niccolini are 42 de ani, licență UEFA Pro și este un nume apreciat în Italia, fiind deseori deschis la dialog cu presa.

Câți spectatori sunt așteptați la meciul dintre FCSB și Bologna

, în SuperLiga, cu Metaloglobus, 1-2, iar acest rezultat i-a făcut pe fani să privească partida cu Bologna cu mare neîncredere. Dacă vânzările pentru bilete au fost la un nivel bun spre foarte bun la început, acum situația se prezintă mult mai slab. Cu două zile înainte de meci se vânduseră 23.000 de tichete, iar la ora partidei estimările sunt că pe Arena Națională urmează să fie 30.000 de spectatori.

Până acum, FCSB a reușit să adune 3 puncte în grupa principală de Europa League, după ce în primul meci a învins, 1-0, pe Go Ahead Eagles, în Olanda, datorită golului marcat de David Miculescu. A urmat meciul de acasă, cu Young Boys Berna, încheiat cu un eșec destul de clar, 0-2, după o dublă a lui Monteiro.