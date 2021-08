Ce a pățit un ministru din Noua Zeelandă în timpul unui interviu pentru un post TV. Clipul a devenit viral

Ministrul Dezvoltării Sociale, Carmel Sepuloni, a avut parte de o transmisiune mai puțin obișnuită. Femeia acorda un interviu live pentru un post de televiziune când fiul său a apărut în cadru.

Și nu a făcut-o oricum. Copilul a intrat în cameră cu un morcov în mână. Acesta era vizibil amuzat de forma ciudată a legumei.

Râzând, băiatul a început să fluture morcovul în fața camerei. Sepuloni a încercat să evite momentul, iar cei doi aproape s-au luptat în direct.

Copilul le-a arătat secunde bune telespectatorilor leguma cu pricina. Prezentatorul TV a izbucnit și el în râs.

Ulterior, ministrul a distribuit filmarea în spațiul online. Într-o postare pe Twitter, femeia recunoaște că momentul

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴

— Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni)