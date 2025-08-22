Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”

Un pescar a avut parte de o experiență mai puțin așteptată. Acesta a povestit ce a pățit în clipa în care a vrut să facă o poză cu un . Bărbatul a fost luat prin surprindere de specia considerată vulnerabilă de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

ADVERTISEMENT

Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin

Shawn Meuse a dezvăluit ce i s-a întâmplat când a mers la pescuit cu prietenii. Bărbatul a dorit să se bucure de această activitate în Boca Grande din Florida, Statele Unite ale Americii. Aici a avut parte de o întâmplare surprinzătoare.

Pescarul a prins un rechin-lămâie de aproximativ 1,8 metri. A primit această denumire datorită culorii sale galbene. Specia trăieşte încă din epoca Miocenă, de acum 23 de milioane de ani. Vietatea este considerabilă sociabilă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, americanul a simțit pe propria piele ce înseamnă să tulburi viața unui animal. În timp ce imortaliza captura într-o fotografie demnă de pus în ramă a fost mușcat de picior. Rechinul-lămâie l-a atacat pe neașteptate.

„Tocmai terminam de scos cârligul din gură. Voiam să-l eliberăm, iar rechinul s-a întors și m-a mușcat”, a mărturisit pescarul pentru publicația WINK, scrie . Ulterior, filmarea a ajuns pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

În clip se poate observa cum bărbatul ține vârful gurii rechinului îndreptat spre apă. Animalul începe să se zbată, moment în care îl mușcă de picior. Pescarul a căzut pe spate, în timp ce prietenii său au început să țipe.

ADVERTISEMENT

Amicii din barcă au improvizat imediat un garou și au apelat numărul de urgență 911. O echipă medicală a sosit la scurt timp la fața locului. Apoi, pescarul a fost transportat la o unitate medicală, unde a rămas spitalizat.

Mesajul pescarului pentru rechinul ce l-a mușcat

care a fost mușcat de picior de rechin a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. În ciuda situației prin care a trecut, bărbatul este decis să se întoarcă cât mai repede la pasiunea sa. În plus, i-a transmis un mesaj animalului.

ADVERTISEMENT

„M-aș întoarce astăzi dacă aș putea părăsi spitalul. Știți este regretabil, dar este ceva ce se întâmplă când pleci, știți, se întâmplă uneori. Din fericire, a luat doar puțin din mine și nu mult.

Deci, știți, sunt unul dintre norocoși. Și știți, sunt victima unei mușcături de rechin. O mulțime de povești bune acum. Ne vedem data viitoare”, a spus Shawn Meuse, mai arată sursa menționată anterior.

Avertisment pentru locuitorii din Boca Grande

Autoritățile din Boca Grande trag un semnal de alarmă. Oficialii vin cu un avertisment pentru locuitorii din această zonă, precizând că trebuie să fie în alertă maximă. Oamenii sunt îndemnați să fie atenți în timpul sezonului de pescuit la tarpon.

Tarpoul este un tip de pește marin mare, care face parte din genul Megalops. Acesta mai este cunoscut și sub numele de „regele argintiu”. În timpul sezonului de pescuit la tarpon, peștii și rechinii migrează spre ape mai puțin adânci și temperaturi mai calde.

„Sunt mulți rechini aici, mai ales în timpul sezonului de pescuit la tarpon. Nu am văzut niciodată pe nimeni, știți, care să pescuiască un rechin și să fie mușcat. Trebuie să fii atent când te joci cu Mama Natură”, a declarat șeful pompierilor, C.W. Blosser.

Rechinul-lămâie, o specie care nu e un pericol pentru om

Rechinul-lămâie capturat de pescarul din Florida este o specie care trăieşte în grupuri. Naşte pui vii și consumă, în general, pești. Prădătorul marin nu este considerat un pericol la adresa omului, deși l-a mușcat pe bărbatul din SUA.

Oamenii de știință transmit că poate atinge până la 3,4 metri lungime. Denumirea științifică a acestui rechin-lămâie este Negaprion brevirostris. Specialișii mai adaugă faptul că poate ajunge până la o greutate de 100 kilograme.

Dinţii animalului au un unghi de aproape 90 de grade între tăiş şi rădăcină. Mai mult, cercetătorii susțin că dinții sunt zimțați ușor pe laterale.