Ce a pățit un român atunci când a ajuns la locul de cazare în Turcia. Vacanța s-a transformat într-un coșmar: ”După câteva zile, mi-au trimis mesaj să plătesc 325 de euro”

Un român rezervat un loc de cazare în Turcia, însă nu avea să știe că vacanța sa va fi ruinată. Ce a pățit persoana respectivă? A cerut ajutorul altor români și se pare că situația este destul de gravă.

Ce a pățit un român atunci când a ajuns la locul de cazare în Turcia

Tot mai mulți români aleg să meargă în vacanță în țări străine. . Pe de altă parte, atât Bulgaria, cât și Turcia generează mare interes, având în vedere prețurile accesibile.

. Iar asta s-a întâmplat atât în România, când turiștii s-au trezit în fața unui hotel care nu exista, cât și în străinătate, când unii și-au dat seama că au rezervat cu totul altceva.

De această dată, cazul unui român ajuns la locul de cazare în Turcia a generat mari controverse. O persoană a cerut sfatul altor români pe grupul de Facebook ”Vacanțe do it yourself”. Ce a pățit aceasta?

Se pare că a rezervat o cazare în Turcia prin Airbnb. Ajuns acolo, românul a realizat că nici locația și nici interiorul nu arătau ca cele din poză. Astfel, a cerut rambursarea și de altfel a primit și banii înapoi.

De cealaltă parte, gazda susținea că turiștii ar fi greșit locația și că nu ar fi ajuns niciodată acolo. Calvarul avea să înceapă însă câteva săptămâni mai târziu. După țeapa luată cu locul de cazare în Turcia, românul a mai adunat și ”datorii”.

S-a trezit că are de plătit în jur de 400 de euro pentru ”murdăria” lăsată. Asta în contextul în care turistul nici nu a ajuns vreodată la locul de cazare, iar gazda confirmase faptul că locația a fost una greșită.

Aproape 400 de euro, bani pentru curățenie într-un loc unde nici nu au stat

Deși există constant discuții cu cei de la Airbnb, se pare că aplicația le dă dreptate gazdelor. În acest sens, persoana respectivă le-a cerut sfatul și altor români. Și se pare că aproape 100 de comentarii au început să curgă.

„Bună am o problema dacă pot primi ceva sfaturi. Am avut o cazare în Turcia luată prin Airbnb. Când am ajuns acolo nu corespundea deloc, nici locația, nici pozele. Am făcut câteva poze să am dovadă că nu corespunde pt rambursare.

Am primiți rambursarea după câteva zile și tot felul de discuți cu suportul Airbnb. Gazda susținea că am greșit locația că nu am mai mers nici odată acolo..etc..Am primit bani în final.

Și după o luna aproxmativ (17 zile)primesc că trebuie să plătesc în jur de 400 euro (325 euro) pentru curățenie că am lăsat păr în duș, murdar pe toaletă și lucruri de genul.. Lucru care nu e așa..noi nici măcar nu am folosit toaletă sau să mai facem și dus.

Tot discut cu suportul ,da ei îi dau dreptate gazdei. Mi se pare ireal… Ea zicea că noi nu ne-am mai prezentat și că am greșit casa și acum brusc că de fapt am și fost și am și făcut pagube. Am rezervarea din ziua aceea de la cealaltă cazare, care am luat-o ulterior, am trimis da văd că nu au ei nici o treaba cu asta ..Ce sfaturi îmi dați??”, a fost postarea românului revoltat de cele întâmplate după ce a rezervat cazare în Turcia.

Nu puțini au fost românii șocați de această întâmplare. Au fost persoane care le-au recomandat ”păgubiților” să le trimită celor de la Airbnb dovezi solide. Alții în schimb nu și-au putut explica cum a fost posibil așa ceva.