Ce a pățit un român care a plătit pentru închirierea unei mașini în Grecia înainte să ajungă în vacanță. Când a mers s-o ridice, a trăit un șoc: “O fi mai scump, dar nu există surprize”

. Un român a plătit pentru închirierea unei mașini în Grecia, dar când a ajuns acolo lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Ce s-a întâmplat?

Bărbatul spune că a închiriat prin booking o mașină. A plătit suma respectivă înainte de a ajunge în Grecia, pentru a sta fără griji. Când s-a dus să ridice mașina însă, se pare că mai avea de plătit anumite taxe, dar niciun card nu mai funcționa.

Mai exact, deși mașina era plătită, se pare că asigurările percepute de firma respectivă nu puteau fi achitate cu cardurile românești. Deși cardurile funcționau și existau bani pe ele, .

„Pentru vacanța din Grecia am închiriat prin booking, de la Recordgo, o mașină. Aceasta a fost plătită integral înainte de a ajunge în Grecia. Când am mers la ghișeu sa ridicam mașina, nu am putut plăti nimic cu cardurile noastre.

Angajata de la Recordgo a tot insistat să plătim fel și fel de asigurări, am acceptat pentru ca aveam nevoie de mașină. Cu toate acestea, cardurile noastre au fost ba respinse, ba nu se întâmpla nimic atunci când încercăm să plătim”, a povestit bărbatul pe un grup de Facebook.

Bărbatul a cerut sfatul altor persoane

Ce a urmat apoi pentru românul care a plătit pentru închirierea unei mașini în Grecia? A vrut să își recupereze banii, dar lucrurile au degenerat. Mai exact, compania de închiriere a impus și penalizări.

Bărbatul spune că deși a trimis toate dovezile către booking, de unde a fost făcută și plata, nimic se întâmplă. Banii nu pot fi recuperați în totalitate, iar asta poate fi o problemă destul de mare.

El a cerut sfaturi și altor persoane în acest sens. Potrivit acestuia, a fost făcută deja o rambursare cu jumătate din banii plătiți. De cealaltă parte, suma integrală pare la prima vedere că nu poate fi returnată.

„În încercarea de a ne recupera banii de la Recordgo, aceștia au impus o penalizare echivalentă cu suma pentru 3 zile de închiriere a mașinii pe motiv ca anularea nu a fost realizată cu minim 48 de ore înainte.

Daar, noi nu am intenționat niciun moment să anulăm ceva. Chiar faptul ca nu am putut să ridicăm mașina deja plătită, a însemnat o suma consistenta de bani blocata și plata la suprapreț a celei de-a doua mașini. (…).

Ce ne sfătuiți să facem? Ne-au făcut o rambursare cu jumătate din banii plătiți, în condițiile în care noi am cerut să ne restituie integral suma + diferența pe care am plătit o pentru cea de-a doua mașină”, a mai completat acesta.

Iar comentariile au început să curgă, astfel că o mulțime de români au venit cu sfaturi utile. O persoană spre exemplu i-a recomandat românului să meargă direct la bancă. Totodată, acesta a mai spus că de acum, ar fi bine să aleagă firme consacrate.

Deși tarifele pot fi mai piperate, într-adevăr, măcar nu vor exista astfel de surprize neplăcute care pot strica întreaga vacanță. „1. mergeți la bancă. 2 mergeți pe firme consacrate. O fi mai scump, dar nu exista surprize”, a fost unul dintre comentarii.