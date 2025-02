Ce a pățit un român care a plecat cu o Dacia Duster III tocmai în Siberia. Ce s-a întâmplat dimineața, după ce s-au înregistrat -40 de grade: “Realizare impresionantă”

În plină iarnă, un proprietar al unei mașini Dacia Duster III s-a încumetat la o incursiune tocmai în Siberia la volanul mașinii sale. Cum s-a comportat vehiculul românesc după o noapte de -40 de grade. A mai reușit conaționalul nostru să pornească mașina?

Mai pornește o Dacia Duster III după o noapte cu -40 de grade, în Siberia? Ce a pățit un român

La finalul lunii ianuarie, Cosmin Crăciun, , a pornit într-o nouă aventură extrem de curajoasă, în Siberia. A vizitat aici Lacul Baikal, cel mai mare lac din lume.

Temperaturile extrem de scăzute cu care se confruntă zona ar putea da de furcă oricărei mașini. Într-un clip pe YouTube, conaționalul nostru a arătat cum s-a comportat mașina sa după o noapte cu minime de aproape -40 de grade Celsius.

Românul a recunoscut că aceasta a fost probabil ”cea mai grea” expediție a sa cu această mașină. Pentru a face față frigului și condițiilor dure din Siberia, Cosmin a adus câteva modificări vehiculului său. Printre ele: jante noi cu anvelope de iarnă și un sistem de încălzire auxiliară.

În filmarea din online, șoferul începe prin a arăta cum pornește mașina. Temperatura indicată de bord era de -33 de grade Celsius. Noaptea se înregistraseră aproape -40. În mod surprinzător, III a pornit fără probleme, iar de aici și-a continuat călătoria.

”Cred că sunt cam puține grade. Nu se mai deschide tableta. Asta nu e bine. -33!!! Ai de capul meu! Vibrează toată. O fi de la gheață, nu știu. Aseară au fost -36, așa arăta termometrul.

A pornit frumos. Ce să zic. A pornit webasto al meu. Este bocnă și pedala. O să o las să meargă mai mult să se încălzească bine, apoi pornim la drum. Uleiul în cutie este ok. Totul e ok”, spune românul, apoi pornește la drum.

Surpriză neplăcută pentru român în următoarea dimineață: Dacia sa nu a mai pornit

A doua zi, deși a fost mai ”cald”, -28 de grade, Dacia românului nu a mai pornit. ”Ambreiajul a rămas jos. Hai să mișcăm maneta și… nu mai pornește. Bă, treaba e mișto, dar mașina nu mai pornește. Interesant. Cred că până aici a fost. Kaput. Hai să dăm drumul la webasto”, spune Cosmin.

Într-un final, mașina românului a pornit. ”Bănuiala mea ar fi că bateria a rămas fără curent. Dacă am ținut contactul mai lung am văzut că a luat-o. Mașina merge normal. Nu are nimic, nicio problemă, doar că apare în bord o eroare”, a spus acesta. Astfel, Cosmin și-a continuat cu bine călătoria către Lacul Baikal.

Aventura din Siberia a românului, apreciată de internauți: ”Felicitări pentru realizarea ta”

Clipul de aproape 40 de minute postat pe de Cosmin Crăciun a strâns peste 90.000 de vizualizări și sute de comentarii. Urmăritorii acestuia apreciază curajul său și îl felicită pentru experiența din Siberia.

”La temperaturi foarte mici, Dacia tremură la pornire și din cauza tampoanelor care se întăresc și nu mai sunt atât de elastice, problemă care dispare după câteva minute de funcționare. La fel este și cu suspensia care până nu te miști putin, zici că ai cozi de matura în loc de amortizoare. Felicitări pentru ceea ce ai realizat până acum”, îi transmite un user.

”Felicitări Cosmin pentru curajul de a te aventura, chiar dacă mergi mai departe sau nu. Noi rămânem aici, urmăritori de casă, și-ți vom fi alături indiferent de alegere. Țin să menționez că datorită ție mi-am luat Duster, și o să-mi mai iau. Drumuri bune să ai”, spune un alt internaut.