Ce a pățit un român care e client Hidroelectrica. A primit 21 de facturi din urmă și are acum de achitat o sumă uriașă: “Plătește cât poți”

atunci când a văzut că are de achitat o sumă extrem de mare pentru energia electrică.

A primit 21 de facturi din urmă

Pe data de 30 septembrie, clientul Hidroelectrica în valoare totală de 9.045,63 de lei, pentru un consum de 410,00 kilowați.

Văzând suma colosală pe care o are de plată, bărbatul s-a gândit să achite jumătate de factură, iar pentru cealaltă să solicite eșalonarea plății.

Neștiind dacă acest lucru este posibil, el a postat ultima factură pe grupul de Facebook ”Client Hidroelectrica”, unde a cerut ajutorul internauților.

”Bună seara! Ieri am primit 21 de facturii în valoare de 9.045,63. Pot scana ultima factură și să plătesc jumătate din sumă și pentru jumătatea rămasă sa fac eșalonare? Mulțumesc!”, a scris acesta.

Postarea sa a stârnit zeci de reacții din partea membrilor grupului și se pare că mulți dintre ei s-au aflat în situații similare, după ce Hidroelectrica nu a emis timp de un an facturile la energia electrică.

”Plăteste cât poți ..eu am primit factura de aproximativ 7.000 lei pentru că nu au emis facturi un an de zile…nu am primit penalizări pe facturile urmatoare”, a scris unul dintre internauți.

Cât despre eșalonarea plății, administratorul grupului i-a spus că poate să o solicite, însă trebuie să facă o cere în acest sens și să aștepte să fie aprobată.

”Puteti, dar întâi trebuie să faceti cerere de eșalonare cu suma pe care o doriți esalonată și asteptași să fie aprobată. Deși, nu înteleg de ce nu ați vrea să esalonați întreaga sumă”, a spus administratorul.

Cu toate acestea, au fost și internauți care nu înțelegeau cum de românul a ajuns în situația asta și l-au întrebat ”de ce nu ați plătit nimic până acum?”

”Pentru că de când sunt clientul lor nu am primit nici o factură”, a răspuns clientul Hidroelectrica căruia se pare că i-au fost emise toate facurile odată.