Ce a pățit un român care voia să plece în concendiu în Italia. Mini-vacanța de Rusalii i-a stricat toate planurile

Ce a pățit un român care voia să plece în concendiu în Italia. Bărbatul a avut toate planurile date peste cap din cauza mini-vacanței de Rusalii.

Clipe de panică pentru un român înainte de concediu

Băratul și-a povestit oful pe rețelele de socializare. Acesta trebuia să plece în vacanță pe 3 iunie, dar și-a dat seama că are

ADVERTISEMENT

Acesta a postat totul pe un în speranța că va găsi o soluție pentru problema ta. Acesta a expus problema pe rețelele de socializare și a spus că are buletinul expirat de aproape o lună.

Abia acum și-a dat seama de acest lucru, iar situația este foarte complicată tocmai din cauza vacanței de Rusalii. Mâine este Ziua Copilului, deci va fi închis la primării, iar pe 5 iunie este a doua zi de Rusalii, și ea liberă.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„HELP! În dată de 03.06 trebuie să plec în concediu în Italia și tocmai am văzut că am buletinul expirat din 04.05. Nu am pașaport.

Ce variante am pentru a putea ieși din țară și a mă întoarce? Aș aprecia dacă aș primi doar răspunsuri pertinente. Mulțumesc tare mult!”, a scris românul pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Ce a pățit un român care voia să plece în concendiu în Italia

Aproape 100 de persoane și-au dat cu părerea despre acest caz, toți încercând să îl ajute pe românul ce pare a fi într-o situație fără ieșire. Acesta ar putea rămâne fără concediul din Italia!

Sunt și mulți care l-au criticat pentru că nu a observat că are buletinul expirat vreme de aproape o lună. Dar și mulți care au încercat să ofere o soluție.

ADVERTISEMENT

Astfel, românul care voia să plece în concediu în Italia a fost sfătuit să-și facă un Această variantă ar fi fost una bună dacă nu ar fi fost liberele legale. O altă soluție ar fi fost să își facă un pașaport, dar nici acesta nu poate fi eliberat fără vreun alt act valid.

ADVERTISEMENT

Cei mai mulți l-au sfătuit pe român ori să schimbe data concediului, ori să se bucure de priveliștea de la noi din țară și să renunțe la Italia!

„Nu știu dacă poți cumva, având în vedere că cei de la stat nu lucrează până în 6”, Nici o șansă. De mâine până marți nu lucrează nimeni în instituțiile publice.

Și totuși…. chiar nu v-ați dat seama într-o luna de zile că aveți buletinul expirat? Îl țineți într-un sertar?”, au comentat oamenii.