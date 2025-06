Ce a pățit un român care și-a luat cazare în Grecia, în zona Halkidiki: ”Aveți grijă ce rezervați”

Pe un forum dedicat vacanțelor în străinătate oamenii au putut citi . Acesta și-a luat cazare în Grecia, în zona Halkidiki, care este pe placul turiștilor din România de foarte mulți ani. A relatat întreaga întâmplare pe Internet.

Ce a pățit un român care și-a luat cazare în Grecia, în zona Halkidiki

Un cetățean român a dezvăluit ce a pățit când a făcut rezervare în zona din Grecia. Regiunea este celebră pentru frumoasele plaje, peisajele naturale care impresionează la fiecare pas și istoria bogată.

ADVERTISEMENT

Destinația de vacanță este la mare căutare în rândul turiștilor din România, însă nu toți au parte de concedii plăcute. Recent, unul dintre aceștia a povestit pe social media experiența negativă de care a avut parte.

A făcut o rezervare pentru o vilă din această zonă, dar a trecut printr-o surpriză neplăcută. A realizat că imobilul respectiv nu era deloc pus la punct pentru a primi oaspeți. În plus, a primit o filmare care l-a făcut să ia neapărat măsuri.

ADVERTISEMENT

„Vorbisem cu proprietarul cu 3-4 zile înainte pentru a-l informa la ce oră vom ajunge! Ieri în jurul orei 10:30 am primit mesaj de la proprietar cum că nu ne pot primi până deoarece vila este în construcție și nu este gata.

Discutând cu el, am ajuns la concluzia că noi am fi ok fără o toaletă (din spusele lui era singura problemă la început)”, a scris românul pe de pe Facebook, unde a primit reacții din partea internauților.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut românul pentru cazarea din Halkidiki

„Eu întrebându-l dacă asta ar fi unica problemă, primesc un filmuleț de la el cu 3 bărbați (muncitori) în vilă, care beau bere și se amuzau. În acel moment am sunat la Booking să ne ajute să rezolvăm problema

ADVERTISEMENT

Am avut noroc că au fost foarte empatici și ne-au ajutat să rezolvăm problema în beneficiul nostru! Aproximativ 3 ore am așteptat să vedem ce se întâmplă cu vacanța noastră.

Proprietarul vilei mi-a trimis din nou un mesaj cu faptul că vila e plină de praf și nu ne putem caza. Aveți grijă ce rezervați și concediu plăcut”, a completat cetățeanul român legat de cazarea din Halkidiki.