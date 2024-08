Experiența incredibilă a unui român după ce a comandat o salată într-o tavernă din Thasos. A rămas mut de uimire când a văzut nota de plată.

Ce a pățit un român după ce a comandat o salată într-o tavernă din Thasos. A rămas fără cuvinte când a văzut nota de plată

Vara aceasta, ca în fiecare an, mulți români au ales . Printre ei, un turist a avut parte de o experiență culinară neașteptată pe insula Thasos, pe care a decis să o împărtășească online cu alți călători. A comandat doar o salată și a rămas rămas fără cuvinte când a văzut cât trebuie să plătească.

Într-o seară de vară, un turist român s-a aventurat într-una din tavernele tradiționale din pitorescul Theologos, un orășel fermecător din insula Thasos. Curios să încerce specialitățile locale, el a decis să comande salata Laskarina.

Când chelnerul a adus comanda la masă, turistul a rămas plăcut surprins. În fața lui se afla un platou generos, plin cu o varietate impresionantă de legume proaspete și brânză. Salata era atât de abundentă încât a realizat imediat că nu va putea să o termine singur.

Prețul salaței a fost de 10 euro, ceea ce ar putea părea la prima vedere cam piperat pentru o simplă salată. Însă, românul a fost complet impresionat de preparatul local și spune că a meritat fiecare euro plătit.

Românul a împărtășit experiența sa pe un grup de Facebook destinat vacanțelor în Grecia. El a explicat că salata Laskarina nu este doar o garnitură, ci poate fi considerată un fel principal de sine stătător.

„Aseară m-am văzut cu prieteni în Theologos. Am vrut și de data asta am putut să comand salata Laskarina de care eram curios. Pentru 10 euro am primit un mare platou cu foarte multe ingrediente

Jumătate am luat la pachet. Când o comandați împreună cu alte preparate, e suficientă pentru 4-5 persoane. Sau 2, dacă o mâncați doar pe ea, cu pâine”, a scris turistul în mediul online, potrivit

Reacțiile la această postare au fost împărțite. Unii utilizatori , argumentând că nimeni nu are nevoie de o salată atât de mare. Alții, în schimb, au văzut oferta ca pe o adevărată afacere, apreciind raportul calitate-preț.