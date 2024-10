Ce a pățit un român după ce a fost în vacanță în Grecia și a lăsat o recenzie negativă hotelului unde a fost cazat. “Mă vor da în judecată”

Un român a povestit ce a pățit după ce a fost în vacanță în Grecia și a lăsat o recenzie negativă hotelului unde a fost cazat. Acesta a primit un mesaj neașteptat din partea avocatului unității de cazare. Turistul a fost amenințat cu judecata.

Ce a pățit un român după ce a lăsat o recenzie negativă hotelului unde a fost cazat în Grecia. Mesajul la care nu se aștepta

Un român a mers, recent, într-o vacanță în Grecia, acolo unde a avut în legătură cu cazarea. Acesta a decis, astfel, să lase o recenzie negativă unității de cazare unde și-a petrecut sejurul.

Recenzia a fost lăsată pe Google, după care s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat. Românul a primit un mail din partea avocatului hotelului respectiv, care i-a spus să-și șteargă recenzia. În caz contrar, va fi dat în judecată.

“După o excursie in Grecia în care am avut o experiență foarte proastă legată de cazare, am lăsat un review negativ pe Google.

Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului în care sunt ‘încurajat’ să-mi revizuiesc reviewul altfel mă vor da în judecată”, și-a început utilizatorul postarea de pe .

În continuare, utilizatorul a publicat și ce i-a scris avocatul hotelului în mail-ul trimis. Acesta i-a spus să-și modifice recenzia, altfel la ajunge în fața instanței din Grecia.

“Acestea fiind spuse, vă sfătuim să vă revizuiți și să vă reexaminați comentariile și evaluarea mala fides / de rea credință în platforma Google sau vom aduce cazul în fața instanței grecești pentru a obține, în conformitate cu legislația europeană, o compensație de până la 10.000 de euro.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este un mecanism de executare judiciară care permite companiei noastre să aducă cazul în instanță pentru un litigiu civil sau comercial, cu un element transfrontalier (dvs. sau cealaltă parte aveți sediul în alt stat membru al UE)”, este mesajul primit de utilizator după ce a lăsat recenzia negativă.

“Mi se pare incredibil de ilegal”

Avocatul hotelului i-a spus turistului că a încălcat un articol din termenii și condițiile pe care le-a semnat la cazare. Prin semnarea acestui articol, românul nu ar fi avut voie să lase o recenzie negativă hotelului.

“Îmi reproșează că am încălcat articolul 11. din termenii si condițiile semnate la cazare care sună cam așa:

‘Clientul sau orice alt membru al grupului clientului sau orice altă persoană legată de acesta nu are voie să scrie recenzii nefondate și negative pe internet, exagerându-și experiența în orice mod. Recenzie negativă este considerată orice notă sub 9/10 sau similară…’”, a continuat acesta.

După mesajul primit, utilizatorul a spus că articolul este, în opinia sa, unul ilegal. “Articolul ăsta mi se pare incredibil de ilegal și mi se pare ca e scris ca să îl poată folosi pentru intimidare ulterior.

Toată treaba asta m-a înfuriat peste măsură și plănuiesc să las un nou review în care să povestesc toată treaba asta, cu articolul ăsta abuziv din termeni și condiții și cu faptul că încearcă să te intimideze cu avocați să îți modifici reviewul”, a mai scris românul în postare. Acesta a cerut sugestiile altor persoane cu privire la situație.

Alți utilizatori au fost revoltați de ceea ce au citit, spunând că nu procedează legal. Cineva i-a sugerat să editeze prima recenzie și să adauge în ea capturi de ecran din mail-ul primit.

“Clauză abuzivă. Evaluarea experienței personale este subiectivă și personală, deci nu poate fi condiționată contractual, fiind încălcat dreptul la exprimare liberă”, a scris cineva în secțiunea de comentarii.

De asemenea, altcineva i-a mai sugerat să facă o plângere la Centrul European al Consumatorilor din România.