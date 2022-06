Ce a pățit un român în concediul din Grecia. „Atunci cred că a intrat șarpele și nu era mic, ci unul cam de 1.5 – 2 metri”

A fost panică totală pentru un român care a ales să-și petreacă vara aceasta concediul pe litoralul grecesc. Bărbatul a decis să închirieze o mașină pentru a putea merge pe cât mai multe plaje. Culmea, tocmai această dorință l-a băgat în sperieți în ultima zi a vacanței.

Ce sperietură a tras un român în Grecia

Românul a ținut să atragă atenția conaționalilor pe . Acesta spune că după ce s-a plimbat cu mașina, în ultima zi, a avut parte de o aventură aproape incredibilă.

ADVERTISEMENT

Pentru că era ocupat să-și aducă bagajele la mașină, acesta a lăsat deschis. Nu mică i-a fost mirarea când a văzut un șarpe care a intrat înăuntru.

În ciuda încercărilor disperate de a-l scoate afară, acesta nu și-a mai făcut apariția după ce s-a dus undeva în zona scaunelor.

ADVERTISEMENT

„Vă salut. Atenție la șerpi! Am avut surpriza să intre un șarpe în mașină și nu am reușit să îl scoatem. A intrat în scaun și acolo a rămas. Noroc că mașina a fost închiriată, dar am stat ca pe șarpe cam 4 ore cât am condus cu șarpele ca să dăm mașina înapoi.

Asta era chiar în ultima zi înainte să plecăm și când am pus bagajele în mașină am lăsat-o deschisă o oră și atunci cred că a intrat șarpele și nu era mic, ci unul cam de 1.5 -2 m. Am avut noroc că nu am pățit nimic. Vacanță plăcută tuturor”, și-a explicat pățania Sorin Pricop.

ADVERTISEMENT

Cum au glumit românii pe seama experienței cu șarpele

Nu puțini au fost cei care au preferat să râdă de întreaga experiență. Chiar administratorii forumului au deschis seria glumelor. „Unii îți vor spune: “Păi de ce ai plecat în concediu cu soacra?”, au notat aceștia.

Cu toate acestea, veridicitatea celor expuse a fost pusă sub semnul întrebării de ceilalți utilizatori. Oamenii spun că numai un nebun ar fi condus în continuare cu un șarpe atât de mare în .

ADVERTISEMENT

„Mi-e greu să cred veridicitatea celor expuse. O scenă demna de introdus într-o piesă de teatru. Cine ar fi avut curajul să conducă mașina cu un șarpe în interior?

ADVERTISEMENT

Un șarpe de 1.5 – 2m a intrat în scaun și s-a făcut nevăzut? Cum? A băgat “capu-n pământ ca struțu’? Cred ca soarele de Grecia creează chef de caterincă și dă frâu liber imaginației și creativității artistice”, a punctat Andrei Cătălin.

Mihnea Răducu a fost ferm și chiar a postat o imagine cu un șarpe de dimensiunile prezentate de autor. „Cam așa arată un șarpe de 2 metri… ! (greu de crezut că există vreun om pe pământul ăsta, în afară de îmblânzitori, care să poată “conduce ca pe șarpe” timp de 4 ore cu așa namilă…”, a mai spus acesta.

Nu au fost singurele reacții de acest gen, autorul postării fiind apostrofat destul de serios. Mulți dintre cei care nu l-au crezut i-au solicitat măcar o imagine cu mașina în Grecia dacă nu avea cu șarpele. Alții au vrut să afle locul exact în care s-a petrecut întâmplarea, dacă a fost pe insulă sau în partea continentală a țării.

Până la publicarea materialului, autorul nu a mai revenit cu alte detalii și nici nu a răspuns întrebărilor pe care reporterii FANATIK le-au pus.