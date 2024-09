Ce a pățit un român în concediul din Grecia. Detaliul care i-a stricat vacanța din Vourvourou

Grecia este un magnet vara pentru turiștii din întreaga lume iar românii nu fac excepție. Există însă și ghinion în țara cu ape limpezi și albastre și cu plaje de vis. Un român a relatat ce-a pățit și cum era să-i strice vacanța un incident aparent banal.

Grecia, un paradis la tot pasul

În fiecare vară foarte mulți români își petrec vacanța în Grecia, una din destinațiile de top ale turismului estival. Insulele grecești , Mykonos și Creta sunt renumite pentru plajele lor idilice. De la cu nisip auriu din Myrtos din Creta până la golfulețele ascunse din Zakynthos, apele cristaline ale Mării Egee și ale Mării Ionice oferă condiții excepționale pentru scăldat.

Plajele din Grecia sunt clasate în mod regulat printre cele mai frumoase din lume. Plajele Paradise și Glyfada în Corfu, Elafonissi și Balos în Creta, plaja Vachros în Epir, Kyllini în Peloponez, Sarti în Halkidiki, Sarakiniko în Milos, Tsambika în Rodos…Cu aproape 15.000 km de coastă, turiștii pot găsi cu siguranță plaja visurilor lor. Nisip sau pietriș, întinderi mari sau golfulețe, există ceva pentru fiecare.

Bucătăria grecească este o sărbătoare a produselor proaspete, locale. Salatele grecești colorate cu roșii suculente, castraveți crocanți și brânză feta, gyros cu carne la și tzatziki, și deserturi precum baclavaua, oferă o experiență culinară de neuitat.

Grecia are o climă mediteraneană, ceea ce înseamnă în general veri calde și uscate și ierni blânde și umede. Verile grecești sunt calde și însorite, cu temperaturi medii cuprinse între 25°C și 35°C, deși în unele zone temperaturile pot depăși 40°C.

Cazare conform așteptărilor, mai puțin aerul condiționat

Aceasta este perioada ideală pentru ca turiștii să se bucure de plaje și insule. Toamna aduce o tranziție plăcută, temperaturile rămânând adesea ridicate, în special în septembrie. Este o perioadă ideală pentru a explora țara fără căldura intensă a veri

Și totuși, o familie de români a avut necazuri în acest paradis mediteranean, care le-au pus la grea încercare răbdarea. Românii au ales să se cazeze în stanțiunea pitorească Vourvorou, altfel renumită pentru servicii de calitate și plaje frumoase.

Promisiuni sub soarele fierbinte

Reclamând problema gazdei, aceasta le-a promis românilor că se va rezolva și că va cumpăra un aparat de aer condiționat nou. Însă zilele treceau, sub soarele fierbinte de vară, aerul condiționat tot întârzia să vină, așa că familia de români n-a avut de ales decât să stea cu geamurile larg deschise.

Problema nu s-a rezolvat nici după ce românii au primit promisiuni că un technician va repara aparatul de aer condiționat. În schimb, până la urmă, a fost montat un aparat second-hand care în final a reușit să coboare temperatura din locuință.

„Am și eu urmatoarea intrebare: la cazarea noastră, House Anna Houhlia Vourvourou, apartamentul primit este conform rezervării cu excepția aerului condiționat care nu funcționează. Am informat gazda încă de când am ajuns si ni s-a spus să avem răbdare ca încearcă să cumpere altul nou. Suntem la începutul sejurului de 10 zile și aș dori să știu dacă pot face ceva sa grăbesc rezolvarea situației? Sau am de ales între a dormi cu patul în stradă (toate geamurile deschise) și a pleca pur și simplu (înca nu am achitat 30% din preț)”.

„În urma mesajelor mele, promisiunile erau că vine tehnicianul azi la 11.00. În loc de tehnician a venit o climă second. Asteptăm în continuare… Final fericit! Au schimbat doar unitatea externă (și aia second) și functionează! Alt aer! Am primit și desert pentru copii!”, a scris familia de români pe un grup de Facebook.