Ce a pățit un român invitat la grătar în Germania. A rămas șocat de obiceiurile nemților. „15 invitați și ei aveau 4 fripturi”

Povestea unui român a devenit virală pe Tik-Tok. Totul a fost posibil după ce bărbatul a relatat ce experiență neplăcută a avut la un grătar din Germania, unde a fost invitat de prietenii săi nemți.

Ce a pățit un român la un grătar cu nemți

Grătarul este un moment de bucurie pentru mulți români, deoarece este o ocazie ideală de a petrece timp frumos alături de cei dragi. De asemenea, este binecunoscută și darea de mână a românului, căci are grijă întotdeauna ca pe masă să fie mâncare din belșug, iar musafirii să fie serviți corespunzător.

Potrivit spuselor românului, după ce s-a dus la casa unor amici nemți, care l-au invitat la un grătar, nu a înțeles de ce pe grătar erau doar patru bucăți de carne, în condițiile în care numărul celor prezenți era de 15.

Pentru a se asigura că vede bine, individul și-a întrebat ceilalți prieteni nemți de ce nu este mai multă carne pe grătar, iar răspunsul pe care l-a primit a fost: ”Uneori, mănânci ce aduci de acasă, gazda nu e obligată să-ţi ofere de mâncare”.

În cele din urmă, friptura a fost gata, dar la momentul servirii, românul a rămas fără cuvinte când a văzut ce porție puțină a primit. Nu se aștepta deloc. În schimb, a observat că nemții au grijă să se aprovizioneze cu băutură.

Mare i-a fost uimirea românului și când a văzut că nemții la care a fost invitat s-au gândit într-un final să mai completeze cu ceva grătar. Așadar, au mai pus pe el niște crenvurști.

”Au fost 15 invitați și ei aveau 4 fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame, nu știu de mine, invitat la grătar, de altfel. Nemții get-beget nu pun niciodată preț pe cantitatea alimentelor de la un grătar. Băutură cât cuprinde, băutură să îți pui și în cap.

Aici sunt oameni care se bucură. Nu a fost cazul. Am fost invitați la un grătar și am mâncat dimineața normal. Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 2, s-a făcut mai târziu, 3-4. Bă, mi-era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții-nemți. Patru fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă!

Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru. Nu-mi venea să cred. Și atunci s-au simțit până la urmă și au mai scos niște crenvurști de ăia normali. Ne-au rugat să mai gustăm ceva. Dar băutură, cât pentru trei grătare. Deci nu-mi venea să cred, așa sunt”, a detaliat românul.

Ce au pățit alți români, în alte țări

Bărbatul a primit o mulțime de comentarii, iar Unii au dezvăluit că austriecii i-au întrebat câți cartofi consumă de fiecare, iar alții că olandezii te întreabă de dinainte cât carne mănânci.